Erdoğan'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter’i kabul etti.
görüşmenin önemi:
Bu düzeydeki kabuller, ikili ilişkilerde doğrudan temasın sürdüğünü ve üst düzey iletişimin devam ettiğini göstermektedir.
resmi çerçeve:
Kaynak metinde görüşmenin içeriğine dair ayrıntı veya tarafların yaptığı açıklamalar yer almamaktadır; sadece kabulün gerçekleştiği bildirilmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'i kabul etti
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