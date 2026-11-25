Erdoğan'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter’i kabul etti.

görüşmenin önemi:

Bu düzeydeki kabuller, ikili ilişkilerde doğrudan temasın sürdüğünü ve üst düzey iletişimin devam ettiğini göstermektedir.

resmi çerçeve:

Kaynak metinde görüşmenin içeriğine dair ayrıntı veya tarafların yaptığı açıklamalar yer almamaktadır; sadece kabulün gerçekleştiği bildirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'i kabul etti