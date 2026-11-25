Malatya'da 25 Kasım etkinliği

Malatya Barosu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte hukuk camiası ve yerel aktörler bir araya geldi. Programa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Saymanı Av. Ramazan Erhan Toprak, Malatya Baro Başkanı Av. Gökhan Ulu, Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Dilber Yalçınkaya ve MalatyaPark AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç katıldı.

Hukuki mekanizmaların etkin kullanılması:

Etkinlikte kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki mekanizmaların etkin kullanılması ön planda tartışıldı. Katılımcılar, şiddet mağdurlarının haklarını arayabilmelerinin, yasal güvencelerden yararlanabilmelerinin ve adalete erişimlerinin sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Baroların ve kadın hakları komisyonlarının sağladığı hukuki destek ve takip süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Toplumsal farkındalık ve kurumlar arası iş birliği:

Programda ayrıca kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir sorun olmadığı, kurumlar arası iş birliği ve sürekli toplumsal farkındalık çalışmalarıyla etkin biçimde önlenebileceği ifade edildi. Katılımcılar, mücadelenin sadece belirli günlerle sınırlı kalmaması ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk almasının şart olduğunu vurguladı. Etkinlik, kadınların yaşam hakkının korunması, şiddetin önlenmesi ve hukuki destek mekanizmalarına erişimin kolaylaştırılması çağrısı ile sona erdi.

MALATYA’DA KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI