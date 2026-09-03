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Diyarbakır Sur'da beşinci kattaki yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Diyarbakır Sur'da çıkan yangın itfaiye ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; ev kullanılamaz hale gelirken, yangın çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:11

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır Sur'da beşinci kattaki yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Diyarbakır Sur'da gece yarısı çıkan yangın kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sekiz katlı bir apartmanın 5'inci katında dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Müdahale ve can kaybı durumu:

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürürken, mahalle halkında kısa süreli panik yaşandı. Yetkililer güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi.

Hasar ve soruşturma:

Alevlerin etkisiyle söz konusu ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı ve olay yerinde gerekli tespitler yapılıyor.

DİYARBAKIR’IN SUR İLÇESİNDE SEKİZ KATLI APARTMANIN 5’İNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

DİYARBAKIR’IN SUR İLÇESİNDE SEKİZ KATLI APARTMANIN 5’İNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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