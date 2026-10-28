Diyarbakır'da çocuklar sağlık elçisi oluyor

Okullarda kapsamlı sağlık etkinlikleri sürüyor

Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programı kapsamında Ali Kuşçu İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Etkinlikte ilk yardım, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, spor ve fiziksel aktivite gibi başlıklarda bilgilendirme stantları kuruldu.

Stantlarda uygulamalı eğitimler:

Program alanında görevli sağlık ekipleri, stantlarda öğrencilere uygulamalı gösterimler ve kısa eğitimler verdi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile ilk yardım uygulamaları gösterilirken, ağız ve diş sağlığı stantlarında diş bakımının ve düzenli fırçalamanın önemi üzerinde duruldu. Öğrencilerin merak ettikleri sorulara sağlık personeli yanıt verdi ve uygulamalı bilgilerin günlük yaşama taşınması teşvik edildi.

Hedefler ve öğrencilerin rolü:

Program kapsamında 2026 yılı Ekim ayına kadar 14 bin öğrenciye ulaşıldı; yıl sonuna kadar il genelinde toplam 20 bin öğrencinin programa katılması hedefleniyor. Etkinlik sonunda öğrencilere "Sağlık Elçisi" rozetleri takıldı ve onlara diş fırçası ile diş macunu hediye edilerek öğrendiklerini aile ve arkadaşlarıyla paylaşmaları amaçlandı.

Çocuklara küçük yaşta sağlık bilinci kazandırmanın önemine değinen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, "Sağlıklı bir toplumun temeli çocukluk döneminde atılıyor. Çocuklarımızın sağlıklarını korumayı küçük yaşlarda öğrenmelerini önemsiyoruz. Dengeli beslenme, düzenli hareket, kişisel temizlik ve ağız ve diş bakımı konusunda kazanılan her doğru alışkanlık, onların geleceğine yapılan değerli bir yatırımdır" şeklinde konuştu.

Program yetkilileri, stantlara gösterilen ilgi ve öğrencilerin öğrenme isteğinin, toplumda sağlık bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirtti. Eğitimlerde edinilen bilgilerin günlük yaşama aktarılması ve öğrencilerin evlerinde öğretici rol üstlenmeleri bekleniyor.

DİYARBAKIR’DA ŞU ANA KADAR 14 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞAN SAĞLIKLI ÇOCUK SAĞLIKLI GELECEK PROGRAMI KAPSAMINDA, ALİ KUŞÇU İLKOKULUNDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE SAĞLIK STANTLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. EĞİTİMLERİN ARDINDAN ÖĞRENCİLERE “SAĞLIK ELÇİSİ” ROZETLERİ TAKILARAK DİŞ FIRÇASI VE DİŞ MACUNU HEDİYE EDİLDİ.