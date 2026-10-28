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Jandarma 32 ildeki operasyonda 560 kilogram uyuşturucu ve 435 bin 553 hap ele geçirdi

Jandarma 32 ilde düzenlenen operasyonda 560 kilogram uyuşturucu, 435 bin 553 hap ile 119 bin 772 kök kenevir ve skunk imha etti; 423 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma 32 ildeki operasyonda 560 kilogram uyuşturucu ve 435 bin 553 hap ele geçirdi

Operasyonun kapsamı

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre jandarma ekipleri, 32 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalarda 560 kilogram uyuşturucu madde ile 435 bin 553 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca 119 bin 772 adet kök kenevir ve skunk tespit edilerek imha edildi. Operasyonlarda toplam 423 şüpheli yakalandı; bu kişilerden 298’i tutuklandı, 125’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

görev gücü ve operasyon düzeni:

Çalışmalar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütüldü. Operasyonlara bin 953 narkotik ve asayiş ekibi, 9 bin 765 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri katıldı. Ekiplerin eş zamanlı ve saha odaklı çalışması sayesinde hem uyuşturucu ticaretine yönelik depolama ve dağıtım noktaları hem de yasa dışı ekim alanları tespit edildi.

suç organizasyonlarının tespiti ve takip:

Yakalanan şüpheliler hakkında yapılan tespitlerde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satışının organize şekilde yürütüldüğü, ayrıca yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yapılarak üretime kaynak sağlandığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi, yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi ve emeği geçen birimleri tebrik etti.

İçişleri Bakanlığı: &quot;560 kilogram uyuşturucu madde ile 435 bin 553 adet uyuşturucu hap ele...

İçişleri Bakanlığı: "560 kilogram uyuşturucu madde ile 435 bin 553 adet uyuşturucu hap ele geçirildi"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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