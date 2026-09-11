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Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 187 bin 391 kök kenevir ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma operasyonlarında 187 bin 391 kök kenevir, 25 kilo 600 gram esrar ve çeşitli uyuşturucular ele geçirildi; 22 şüpheliye işlem yapıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır'da jandarma operasyonunda 187 bin 391 kök kenevir ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

operasyonun özeti:

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti, nakli ve kullanımına yönelik kapsamlı operasyonlar düzenlendi. Jandarma sorumluluk sahasında yürütülen çalışmalarda toplam 22 olay tespit edildi ve 22 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ele geçirilen maddeler:

Yapılan aramalarda yasa dışı üretim ve ticarete ilişkin önemli miktarda madde ele geçirildi. Kayıtlara geçen bulgular arasında 187 bin 391 kök kenevir/skunk, 25 kilo 600 gram esrar, 14 gram metamfetamin ve 6 gram kokain yer aldı.

soruşturma ve takip:

Operasyon kapsamında ele geçirilen maddeler ve deliller kayıt altına alındı. Olaylarla ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor ve adli süreç ile ilgili işlemler yetkili birimler tarafından yürütülüyor.

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 187 BİN 391 KÖK KENEVİR, 25 KİLO 600...

DİYARBAKIR’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 187 BİN 391 KÖK KENEVİR, 25 KİLO 600 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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