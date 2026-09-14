Soruşturmada fenomen Çağla Öz tutuklandı

Operasyon ve gözaltı süreci:

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Vanlı iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından eşi Çağla Öz hakkında da işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan Öz, dün sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Van'a getirildi. Van Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Öz, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Hakimlik kararı ve tutuklama:

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler arasında Çağla Öz, Tançalan'ın akrabası M.S.T., N.O. ve S.A. yer aldı. Hakimlikte ifadeleri alınan Çağla Öz ile M.S.T. hakkında, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama kararı verildi.

Diğer şüpheliler N.O. ve S.A. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam ediyor.

Fenomen Çağla Öz tutuklandı