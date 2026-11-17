Diyarbakır'da kışlak haşere mücadelesi kapalı alanlar öncelikli

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla yıl boyunca sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına kasım ayı itibarıyla kışlak mücadele dönemini de ekledi. Ekipler, kent genelinde kapalı alanlar, rögarlar ve fosseptikler başta olmak üzere haşerelerin barınma ve üreme alanlarında hedefe yönelik uygulamalar yapıyor.

Mücadelenin kapsamı:

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, kültürel, kimyasal, biyolojik ve fiziksel yöntemleri bir arada kullanarak çalışmalarını planlıyor. Belediyenin sahada görev yapan kadrosu 275 personel ve 69 araçtan oluşuyor; uygulamalarda ise 61 holder, 55 atomizör, 8 ULV ve 3 mistblower cihazı yer alıyor.

Hedef türler arasında sivrisinek, karasinek, yakarca (tatarcık), kene ve akrep gibi halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek canlılar bulunuyor. Sivrisinek larvalarına karşı kanalizasyon hatları, sazlıklar, su birikintileri, bodrum suları, fosseptikler ve havuzlar gibi üreme alanlarında periyodik kontroller yapılıyor. Karasineklerle mücadelede ise ahırlar, hayvan gübrelerinin biriktiği alanlar, organik atık depolama yerleri, çöp konteynerleri ve aktarma istasyonlarında larvasit uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlara çağrı:

Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü İlaçlama Birim Şefi Bülent Göngörmüş, yürütülen çalışmaların farklı yöntemlerin eş zamanlı uygulanmasıyla sürdürüldüğünü belirtti. Göngörmüş, "İlkbahar ve yaz döneminde vardiyalarımızı neredeyse günün 24 saatine yayarak çalışmalarımızı sürdürdük. Bu açıdan verimli bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bu ay itibarıyla kışlak mücadele dönemini başlattık. Bu süreçte kapalı alanlar, rögarlar ve fosseptiklerde çalışmalarımızı yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Göngörmüş, mücadelenin etkinliği için vatandaşların da katkısının önemli olduğunu vurgulayarak özellikle bodrumlarda biriken yağmur sularına dikkati çekti: "Yağmur suyunun girdiği bodrumların tahliyesi için halkımız hassasiyet göstermeli. Halkımızı da bu sürece katkı sunmaya davet ediyoruz." Belediyenin uygulamaları, 17 ilçede yılın 12 ayı süresince devam edecek şekilde planlanıyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA KIŞLAK MÜCADELESİNİ BAŞLATTI. KAPALI ALANLAR, RÖGARLAR VE FOSSEPTİKLERDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN EKİPLER, VATANDAŞLARA BODRUMLARDA BİRİKEN YAĞMUR SULARINI TAHLİYE ETME ÇAĞRISINDA BULUNDU.