Fakırcalı’da yol çalışması tamamlandı

Alanya Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ulaşımı iyileştirme programı kapsamında Fakırcalı Mahallesi’nde yaklaşık 25 haneyi etkileyen ulaşım sorununu giderdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dar ve bozuk olan güzergahı önce genişletti, ardından bin 200 metrelik hattı betonla kaplayarak vatandaşların kullanımına sundu.

çalışmanın kapsamı:

Yol yapım çalışmaları, güzergâhın genişletilmesiyle başladı. Saha çalışmaları sonucunda dar olan yol standartları yükseltilerek, toplam 1.200 metrelik bölüm betonla kaplandı. Bu uygulama, kent merkezi ve kırsal mahallelerde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım programının parçası olarak yürütüldü.

başkan ve heyet incelemesi:

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, tamamlanan çalışmaları yerinde incelemek ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinlemek üzere Fakırcalı Mahallesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Haydar Uyar, Başkan Danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak, Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu ile Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar yer aldı. Fakırcalı Mahalle Muhtarı Selahattin Aydoğan ve Çamlıca Mahalle Muhtarı Mustafa Savaş de ziyarette bulundu.

muhtarın değerlendirmesi:

Fakırcalı Mahalle Muhtarı Selahattin Aydoğan, çalışmanın mahalle için önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Mahallemizde yaklaşık 25 hanenin kullandığı yolumuz dar ve bozuktu. Bu nedenle ulaşımda zorluk yaşanıyordu. Belediyemiz tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. İlk etapta yolun genişletilmesi gerçekleştirildi, ikinci etapta ise beton dökülerek bin 200 metre yolumuz yapıldı. Alanya merkezdeki vatandaşımızla Fakırcalı’daki vatandaşımızı ayırmadan, herkese eşit mesafede hizmet sunan belediyemize teşekkür ediyorum. Başta Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik olmak üzere tüm ekibine ve emek veren çalışma arkadaşlarına şahsım ve mahallem adına şükranlarımı sunuyorum".

Mahalle sakinleri yapılan çalışmadan memnuniyetini dile getirerek Başkan Özçelik ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

ALANYA BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA FAKIRCALI MAHALLESİ’NDE 25 HANENİN KULLANDIĞI DAR VE BOZUK YOLU GENİŞLETEREK 1.200 METRELİK GÜZERGAHI BETONLA KAPLADI.