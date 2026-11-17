Kırağı Ardahan'ı beyaza bürüdü

Ardahan'da gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar gerileyince soğuk hava etkisini hissettirdi. Düşen sıcaklıklarla birlikte açık alanlardaki bitkiler, ağaçlar ve çimenler ince bir buz tabakasıyla kaplandı ve bölge sabahın erken saatlerinde beyaz bir örtüyle karşılaştı.

soğuk hava ve kırağı oluşumu:

Kasım ayının ortalarında etkisini artıran soğuk hava, özellikle gece ve sabahın ilk saatlerinde belirginleşti. Sıcaklıkların eksi 5 dereceye inmesi sonucu yüzeylerdeki nem donarak kırağıyı oluşturdu; yaprakların, çiçeklerin ve çimenlerin üzerinde oluşan ince buz kristalleri ortaya eşsiz detaylar çıkardı.

görüntüler ve mevsim işareti:

Yapraklar üzerindeki buz kristalleri, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte parlayarak kartpostallık görüntüler yarattı. Kırağıyla kaplanan bitkiler, sonbaharın son günlerinde kış mevsiminin yaklaştığını görsel olarak da ortaya koydu.

Halk ve doğa gözlemcileri, sabah saatlerinde oluşan bu manzaraların bölgedeki mevsimsel değişimin işareti olduğunu belirtiyor; yetkililer ise soğuk havanın gündüzleri de etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

ARDAHAN'DA HAVA SICAKLIĞININ GECE SAATLERİNDE SIFIRIN ALTINDA 5 DERECEYE KADAR DÜŞMESİYLE BİRLİKTE SOĞUK HAVA ETKİSİNİ İYİCE HİSSETTİRDİ. DÜŞEN SICAKLIKLARIN ARDINDAN BİTKİLERİN, AĞAÇLARIN VE ÇİMENLERİN ÜZERİNDE KIRAĞI OLUŞURKEN, ORTAYA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKTI.