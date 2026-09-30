Diyarbakır'da oyun köprüsü: aile ve çocuklar bir arada

Diyarbakır'da 'Maarifin Kalbinde Oyun, Aile ve Çocuk Günü' düzenlendi

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ortaklığında yürütülen 'Türkiye’de Suriyeli ve İhtiyaç Sahibi Türk Çocuklara Yönelik Erken Çocukluk Eğitimi' projesi kapsamında, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Maarifin Kalbinde Oyun, Aile ve Çocuk Günü' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'nde yapıldı ve okul öncesi çocuklar ile ailelerini bir araya getirdi.

Atölyeler ve etkinlikler:

Programda çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek amacıyla 22 atölye kuruldu. Katılımcılar deney, robotik, üç boyutlu tasarım, ebru, kukla tasarımı, ailemle dokuma ve kutu oyunları gibi farklı alanlardaki uygulamalara katıldı. Ayrıca 'Tohumlar fidana, fidanlar ağaca' ve kuş yuvası boyama atölyeleriyle çocukların doğaya yönelik ilgi ve farkındalığı artırılmaya çalışıldı.

Etkinlikte hedeflenen katılım sayısı yaklaşık 2 bin öğrenci olarak açıklandı; çocuklar gün boyunca farklı periyotlarda atölyelere yönlendirildi ve aileleriyle birlikte vakit geçirme imkânı buldu.

Hedefler ve paydaş açıklamaları:

Programa Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Cihat Kıvanç, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, GIZ temsilcileri, daire başkanları, il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlik öncesinde anaokulu ve ilkokul müdürleriyle yapılan hazırlık toplantısında programın planlaması ve katılım süreçleri ele alındı.

Salih Sadoğlu, etkinliğin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Alman İşbirliği Kurumu arasındaki protokol çerçevesinde düzenlendiğini vurgulayarak, 'Burada amacımız, Bakanlığımızın bu yılki mottosu "Maarifin Kalbinde Oyun" doğrultusunda çocuklarımıza geleneksel oyunlarımızı öğretmek, yaşatmak ve ebeveynleriyle beraber bu oyunları oynamalarını sağlamak' dedi. Sadoğlu, katılımın memnuniyet verici olduğunu ve velilerin gün boyunca etkinliklerden olumlu geri dönüşler verdiğini kaydetti.

Etkinlik, aile katılımını güçlendirmeyi, okul ile aile arasındaki iş birliğini geliştirmeyi ve çocukların oyun yoluyla öğrenmelerini teşvik etmeyi amaçladı. Ayrıca hareketli yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve geleneksel oyun kültürünün tanıtılması programın öncelikleri arasında yer aldı.

Programda yetkililer tek tek stantları gezerek atölyeleri inceledi ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Organizasyon, yerel paydaşlar ve uluslararası iş birliğinin bir araya geldiği somut bir örnek olarak değerlendirildi.

Diyarbakır’da "Maarifin Kalbinde Oyun, Aile ve Çocuk Günü" etkinliği