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Minikler itfaiyeciliği yerinde keşfetti

Şehzadeler Çocukevi'nden 24 okul öncesi öğrenci, İtfaiyecilik Haftası'nda Manisa Büyükşehir İtfaiye'yi ziyaret ederek simülasyonlu yangın eğitimi aldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Minikler itfaiyeciliği yerinde keşfetti

ziyaret ve organizasyon:

Şehzadeler Belediyesi Çocukevi’nde eğitim gören 24 okul öncesi öğrenci, 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiyecilik Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti. Etkinlik, Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin organizasyonuyla gerçekleştirildi ve minikler itfaiye çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında öğrenciler; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve itfaiye personeliyle görüşme fırsatı buldu.

uygulamalı eğitim ve simülasyon:

İtfaiye personeli tarafından verilen programda çocuklara simülasyonlu yangın söndürme eğitimi verildi. Minikler, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın güvenliği konusunda temel bilgiler edindi; eğitime aktif katılım sağlandı ve sorularına yanıt aldı. Ayrıca öğrencilere itfaiyecilik mesleğinin sorumlulukları anlatıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklar, itfaiye araçlarını ve kullanılan ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu; bu sayede mesleğin araç-gereç kullanımına dair görsel ve deneyimsel bilgi edindiler.

etkinliğin kapanışı ve önemi:

Gün, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Ziyaret hem eğlenceli hem öğretici bir deneyim sunarak çocukların yangın güvenliği bilincini artırdı ve itfaiyecilik mesleğine dair farkındalık oluşturdu.

Bu tür yerinde eğitimlerin, erken yaşta güvenlik kültürünün kazandırılması açısından önemli olduğu vurgulandı.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ ÇOCUKEVİ&#039;NDE EĞİTİM GÖREN 24 ÖĞRENCİ, İTFAİYECİLİK HAFTASI KAPSAMINDA MANİSA...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ ÇOCUKEVİ'NDE EĞİTİM GÖREN 24 ÖĞRENCİ, İTFAİYECİLİK HAFTASI KAPSAMINDA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ. MİNİK ÖĞRENCİLERE SİMÜLASYONLU YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ VERİLİRKEN, İTFAİYECİLİK MESLEĞİ VE YANGIN ANINDA YAPILMASI GEREKENLER ANLATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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