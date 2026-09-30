Diyarbakır'da aileler ve çocuklar oyunla öğrenme günü yaşadı

Etkinliğin kapsamı ve katılımcılar

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kayapınar ilçesindeki Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'nde düzenlenen 'Maarifin Kalbinde Oyun, Aile ve Çocuk Günü' programına Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcısı Cihat Kıvanç, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) temsilcileri, daire başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Atölyeler ve etkinlikler:

Etkinlik kapsamında 22 atölye oluşturuldu; programda hedeflenen katılımcı sayısı yaklaşık 2 bin öğrenci idi. Çocuklar ve aileleri; deney, robotik, üç boyutlu tasarım, ebru, kukla tasarımı, 'ailemle dokuma', kutu oyunları gibi farklı alanlarda uygulamalı etkinliklerle buluştu. Ayrıca 'Tohumlar fidana, fidanlar ağaca' ve kuş yuvası boyama atölyeleriyle doğaya yönelik ilgi ve farkındalığın artırılması amaçlandı.

Amaç, hazırlık ve değerlendirme:

Etkinlik öncesinde anaokulu ve ilkokul müdürleriyle hazırlık toplantıları yapılarak programın planlanması ve katılım süreçleri ele alındı. Organizasyonun temel hedefleri arasında çocukların aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmeleri, oyun yoluyla öğrenmeleri, geleneksel oyun kültürünü tanımaları ve hareketli yaşam alışkanlıkları kazanmaları yer aldı. Program aynı zamanda okul ile aile arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi de amaçladı.

Program sırasında stantları gezen Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Salih Sadoğlu çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sadoğlu etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Alman İşbirliği Kurumu arasındaki protokol kapsamında gerçekleştirildiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Her yıl ülkemizde Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz tarafından farklı illerde yapılıyor bu etkinlik. Bu yıl da Bakanlığımız Diyarbakır ilimizi seçti ve bugün, gün boyunca okul öncesi öğrencilerimizin aileleriyle beraber güzel bir gün geçirmelerini temin etmek için buradayız. Burada amacımız, biliyorsunuz, Bakanlığımızın bu yılki mottosu ’Maarifin Kalbinde Oyun’ ve bu kapsamda çocuklarımıza geleneksel oyunlarımızı öğretmek, yaşatmak ve ebeveynleriyle beraber bu oyunları oynamalarını sağlamak, gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenliyoruz. Katılım oldukça güzel. Velilerimiz çok mutlu ve gün boyu okul öncesi öğrencilerimiz buraya farklı periyotlarda gelecekler. Siz de gördüğünüz gibi çok farklı atölyeler kurulmuş. Bu atölyelerdeki etkinliklere katılacaklar ve kendileri için güzel bir anı olacağına inanıyoruz. Biz de Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüze ve Alman İşbirliği Kurumuna bu katkılarından, desteklerinden dolayı ve ilimizi seçtiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

Etkinlik, çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici uygulamalarla aile katılımını güçlendirmeyi hedefleyen bir formatta ilerledi; düzenleyen ekipler ve katılımcılar programın hem eğitsel hem de toplumsal yönden katkı sağladığını belirtti.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE ALMAN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ KURUMU (GIZ) İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN “TÜRKİYE’DE SURİYELİ VE İHTİYAÇ SAHİBİ TÜRK ÇOCUKLARA YÖNELİK ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ” PROJESİ KAPSAMINDA, DİYARBAKIR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN “MAARİFİN KALBİNDE OYUN, AİLE VE ÇOCUK GÜNÜ” ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.