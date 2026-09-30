Okulların çehresi yenilendi Pursaklar'da eğitim ortamları modernleşti

Pursaklar Belediyesi'nden kapsamlı eğitim altyapı çalışmaları:

Pursaklar Belediyesi, ilçedeki okulların fiziki koşullarını iyileştirmeye yönelik başlattığı bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Yapılan müdahalelerle eğitim kurumlarının hem dış hem iç görünümleri yenilenirken, ortak kullanım ve sosyal alanlarda da düzenlemelere gidildi. Belediye ekipleri, hem estetik hem de kullanım konforunu artıracak adımları önceliklendirdi.

Hedeflenen iyileştirmeler:

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yıpranmış bölümler onarıldı, çevre düzenlemeleri yapıldı ve okulların ortak kullanım alanları yeniden düzenlendi. Bu müdahalelerle okullar daha temiz, daha düzenli ve öğrenci kullanımı için daha uygun bir görünüm kazandı. Çalışmalar, okul yönetimlerinden gelen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda şekillendirildi.

Tamamlanan okul çalışmaları ve sonuçları:

Belediye ekipleri titizlikle yürüttükleri çalışmalar sonucunda Satı Öztürk İlkokulu, Saray İlkokulu ve Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin dış cephe yenilemelerini tamamladı. Dede Korkut Anadolu Lisesinin bina içinin tamamında bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, Pursaklar Anadolu Lisesinin çevre düzenlemesi bitirildi. Bu müdahaleler, binaların dış görünümünü yenilemenin yanı sıra kullanım konforunu da artırdı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından okullar; daha renkli, ferah ve kullanışlı alanlara kavuştu. Yenilenen ortamlar hem öğrenciler hem de öğretmenler için daha keyifli ve verimli eğitim koşulları sunuyor. Okullarda yapılan çevre düzenlemeleri ve bakım-onarım çalışmaları, eğitim süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak şekilde planlandı ve uygulandı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de yapılan çalışmaları değerlendirerek şunları söyledi: “Çocuklarımızın günlerinin büyük bölümünü geçirdiği okullarımızın daha güzel, daha güvenli ve daha modern hale gelmesi bizim için büyük önem taşıyor. Eğitim kurumlarımızın fiziki şartlarını iyileştirerek öğrencilerimizin daha ferah ve kullanışlı ortamlarda eğitim görmesine katkı sunuyoruz. Her bir yenileme çalışmasını, çocuklarımızın geleceğine yapılan değerli bir yatırım olarak görüyoruz. İlçemizdeki okullarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz.”

Belediye yetkilileri, yürütülen bakım ve onarım hamlesinin ilçedeki eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik sürekli bir çabanın parçası olduğunu vurguluyor ve benzer projelerin ihtiyaç doğrultusunda süreceği belirtildi.

ANKARA PURSAKLAR BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ OKULLARIN FİZİKİ ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARLA EĞİTİM KURUMLARINI MODERN, ESTETİK VE KULLANIŞLI HALE GETİREREK ÖĞRENCİLERİN DAHA NİTELİKLİ ORTAMLARDA EĞİTİM GÖRMESİNE KATKI SAĞLADI.