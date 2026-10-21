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diyarbakır’da planlı baskın: silah ve mühimmatla bağlantılı 13 kişi yakalandı

Diyarbakır'da 20 Ekim 2026'de yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda tabanca, pompalı tüfek, mühimmat ve 13 şüpheli yakalandı; 10 şahsın soruşturması sürüyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 08:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

diyarbakır’da planlı baskın: silah ve mühimmatla bağlantılı 13 kişi yakalandı

diyarbakır'da kaçak silah operasyonu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen projeli dosya kapsamında planlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, 20 Ekim 2026 tarihinde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar şeklinde uygulandı.

ele geçirilen silah ve mühimmat:

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1’i otomatik 8 adet tabanca, 3 adet pompalı tüfek, 10 adet şarjör, 235 adet fişek ve 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili adli ve kriminal incelemeler sürüyor.

gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Eş zamanlı operasyonlarda toplam 13 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Bu şahıslardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 10 şüphelinin tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Yapılan operasyon, KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeli çalışmalar çerçevesinde planlandı ve uygulandı; soruşturmanın tamamlanmasına kadar süreçle ilgili yeni gelişmelerin takip edileceği belirtildi.

ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 1’İ OTOMATİK 8 ADET TABANCA, 3 ADET POMPALI TÜFEK, 10 ADET ŞARJÖR, 235 ADET...

ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 1’İ OTOMATİK 8 ADET TABANCA, 3 ADET POMPALI TÜFEK, 10 ADET ŞARJÖR, 235 ADET FİŞEK VE 7 ADET KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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