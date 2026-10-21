Manavgat'ın zeytin mirası üçüncü festivalde buluşuyor

Manavgat üçüncü zeytin ve zeytinyağı festivaline hazırlanıyor

Manavgat Belediyesi, geçtiğimiz yıl ikincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin üçüncüsünü 6-7 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Festival öncesi düzenlenen istişare toplantısında hazırlıkların değerlendirilmesi ve yürütülecek iş birliklerinin çerçevesi konuşuldu.

toplantının gündemi ve katılımcılar:

Toplantıya; kent yönetimi, akademi, ticaret, tarım ve basın dünyasından temsilciler ile sivil toplum kuruluşları katıldı. Toplantıda özellikle festivalin kapsamının genişletilmesi, etkinliklerin verimliliğinin artırılması ve tanıtım stratejilerinin belirlenmesi üzerine görüş alışverişi yapıldı. Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Fatih Uslu, MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Önem Gök, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve araştırmacı gazeteci Mahmut Öz toplantıda yer aldı.

hedefler ve öncelikli konular:

Toplantının ana hedefleri arasında Manavgat'ın yıllardır süregelen zeytin ve zeytinyağı üretim geleneğini öne çıkarmak, yerel üreticinin emeğini görünür kılmak ve kentin kültürel değerlerini tanıtmak yer aldı. Katılımcılar, festivalin hem yerel hem de ulusal düzeyde kentin tanıtımına katkı sağlaması gerektiğinde uzlaştı. Geçtiğimiz yıl ilgi gören etkinliklerin bu yıl daha da zenginleştirilmesi için atılabilecek adımlar tartışıldı.

Akademik birikim ile ticari deneyimin, tarımsal bilgiyi ve medya desteğini bir araya getiren istişareler; etkinlik programı, stant düzenlemeleri, eğitim atölyeleri ve tanıtım kampanyalarının koordinasyonuna ilişkin somut öneriler üretti. Yerel üreticilerin katılımını artıracak mekanizmalar ve sürdürülebilir üretim vurgusu toplantıda öne çıkan konular arasındaydı.

Manavgat Belediyesi yetkilileri, toplantı sonuçlarının festival hazırlıklarına yön vereceğini ve paydaşlarla ortak akılla ilerlemenin önemini vurguladı. Festivalin kentin ekonomik ve kültürel değerlerini önceleyen bir platform olarak konumlandırılması hedefleniyor.

6-7 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak festival öncesi sürecin, özellikle yerel aktörlerin katılımı ve iş birlikleriyle şekillendirilmesi bekleniyor. Toplantı, Manavgat'ın zeytin kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırma yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildi.

MANAVGAT BELEDİYESİ’NİN GEÇTİĞİMİZ YIL İKİNCİSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI FESTİVALİ’NİN ÜÇÜNCÜSÜ, 6-7 KASIM 2026 TARİHLERİNDE KAPILARINI AÇACAK.