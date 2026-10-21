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Adliyeye sevk: Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında aklama soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki aklama soruşturmasında gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adliyeye sevk: Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında aklama soruşturması

Adliyeye sevk: Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında aklama soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturmayı yürüten birimler, iddia edilen fiillere ilişkin delil ve tespitleri değerlendiriyor. İşlemler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

Adliyeye sevk ve süreç:

Gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül, soruşturma kapsamında ilgili makamlara teslim edilmek üzere adliyeye sevk edildi. Süreçte yapılacak ifade ve değerlendirmeler takip edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, &quot;suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Abdurrahman Emir Sarıgül, adliyeye sevk edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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