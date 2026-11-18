DİSMEK atölyesi kadınlara kapsamlı eğitim ve dayanışma alanı sağlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sümerpark Kurs Merkezi'nde yürütülen Moda Tasarım ve Tekstil Atölyesi, kadınların giysi üretiminin tüm aşamalarını öğrenmesine imkân tanıyor. Atölye çerçevesinde katılımcılar kalıp çıkarmadan kesim ve dikime, yaka-kol-cep gibi teknik detayların işlenmesinden ütüleme ve aksesuar dikimine kadar uygulamalı biçimde eğitim alıyor. Kurs, aynı zamanda katılımcıların birbirleriyle deneyim paylaşmasına ve sosyal bağlarını güçlendirmesine olanak veriyor.

Eğitim içeriğinde neler var:

Eğitim programında düşünme, tasarım geliştirme, renk bilgisi, çizgi çalışmaları ve tasarım ilkeleri gibi teorik konular işlenirken; insan anatomisine uygun moda silüeti çizimi, giydirme teknikleri ve kumaş dokusunu resmetme gibi uygulamalı dersler de veriliyor. Kalıp hazırlama ve modelistlik eğitimlerinde etek, pantolon ve bluz gibi temel giysilerin kalıpları oluşturuluyor ve bu kalıpların farklı bedenlere uyarlanması, kumaş üzerine verimli yerleştirme ile şekillendirme yöntemleri uygulamalı olarak gösteriliyor.

Dikiş ve üretim eğitimlerinde kursiyerlere kumaş türleri ile tekstil liflerinin yapısı ve özellikleri öğretiliyor. Temel el dikişinden ütülemeye, süsleme ve aksesuar dikimine kadar pek çok farklı teknik pratik olarak uygulanıyor. Eğitimleri veren ekipten kursu hafta içi beş gün, sabah ve öğlen olmak üzere iki grup halinde sürdürdükleri belirtiliyor.

Kursun katılımcılara sunduğu kazanımlar:

Kursiyerler evdeki tamirleri yapabilme, kendi kıyafetlerini dikme ve ihtiyaçlarına göre perde, yorgan, çarşaf tasarlama gibi beceriler kazanıyor. Eğitmenler kursun yalnızca mesleki eğitim olmadığını, aynı zamanda kadınlara manevi ve sosyal destek sunduğunu vurguluyor. Eğitimi tamamlayanlara verilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge, ileride ustalık ve usta öğreticilik gibi adımlar için temel bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.

Kursiyerlerden biri uygulamaların hem ekonomik hem de psikososyal açıdan fayda sağladığını belirtiyor; kıyafet ihtiyacını kendi karşılayabildiğini ve evdeki tamirleri artık kendilerinin yapabildiğini söylüyor. Bir diğer kursiyer, doktor önerisiyle gelen biri olarak kursların terapi etkisi gösterdiğini, sosyal ilişkilerini güçlendirdiğini ve hastalığını unutturduğunu aktarıyor. Her iki anlatım da atölyenin meslek edindirme dışında sosyalleşme, yalnızlıkla mücadele ve günlük yaşamda rahatlama sağladığına işaret ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin desteklediği bu atölye modeli, kadınların üretime katılımını ve ekonomik hayata erişimini kolaylaştırırken, aynı zamanda toplum içinde dayanışma ve destek ağı oluşturmalarına katkı sunuyor. Kursiyerlerin deneyimleri atölyenin hem bireysel hem toplumsal kazanımlarını gözler önüne seriyor.

Kadınlar atölyelerde üreterek güçleniyor