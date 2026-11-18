Ordu'nun Ünye ilçesinde örnek davranış

Ünye'de görevli temizlik işçisi Mahmut Kafa, 16 Kasım Pazartesi sabahı çim biçme çalışması sırasında kaldırımda bir kadın çantası buldu. Çantanın içinde yüklü miktarda nakit para ve ziynet eşyası olduğunu fark eden Kafa, vakit kaybetmeden durumu amirlerine bildirdi.

bulma ve teslim süreci:

İhbarın ardından olay yerine gelen zabıta ekipleri, çantadaki para ve ziynet eşyalarını tutanakla kayıt altına aldı ve teslim aldı. Yapılan araştırma sonucu çantanın sahibi olarak Cemile Aydın belirlendi. Aydın, eşi Ali Aydın ile birlikte Zabıta Müdürlüğü'ne gelerek kaybettiği çantasını içerisindeki eşyalar eksiksiz şekilde teslim aldı.

toplumsal güven ve örnek davranışın önemi:

Olay, görevlilerin dikkat ve hızlı müdahalesi sayesinde çözüldü; vatandaş çift, çantalarına kavuşmanın sevincini yaşadı ve sergilediği dürüst davranış nedeniyle Mahmut Kafa'ya teşekkür etti. Bu tür örnek davranışlar, kamu görevlilerinin sorumluluk bilincinin yanı sıra yerel yönetimlerin kayıp eşya süreçlerinin etkinliğini de gösteriyor.

Ünye'de yaşanan bu olay, kaybolan eşyaların doğru kanallar aracılığıyla sahibine ulaştırılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililerin tutanak oluşturma ve teslim prosedürleri, benzer vakalarda güvenilir bir yol haritası sundu.

ÜNYE’DE TEMİZLİK İŞÇİSİ OLARAK GÖREV YAPAN MAHMUT KAFA, 16 KASIM 2026 TARİHİNDE SAAT 10.20 SIRALARINDA ATATÜRK MAHALLESİ SAMİ SOYSAL CADDESİ’NDE ÇİM BİÇME ÇALIŞMASI YAPTIĞI SIRADA KALDIRIMDA BİR KADIN ÇANTASI BULDU.