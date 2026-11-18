beylikova'da öğrenciler doğayla buluştu:

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, sosyal etkinlikler kapsamında ortaokul öğrencileri doğayla iç içe bir gün geçirdi. Müberra Mehmet Güleç Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Beylikova İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında elma hasadına katıldı.

okul ve katılımcılar:

Etkinlik için öğrenciler Süleymaniye Mahallesi'nde ikamet eden Celal adlı vatandaşın elma bahçesine girdi. Öğrenciler dallardan topladıkları elmaları kasalara doldurdu; çalışmalara Beylikova İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Günyüzü de eşlik etti.

etkinliğin kapsamı ve sonuçları:

Program, bir gün önce gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliğinin devamı niteliğindeydi ve katılımcılara tarım ile çevre bilinci kazandırmayı hedefledi. Etkinlik sonunda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bahçesini öğrencilere açan mahalle sakinine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti; uygulamalı etkinliklerin öğrencilere sunduğu deneyimin önemi vurgulandı.

ESKİŞEHİR’İN BEYLİKOVA İLÇESİNDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ, SOSYAL ETKİNLİKLER KAPSAMINDA DÜZENLENEN PROGRAMDA ELMA HASADI GERÇEKLEŞTİRDİ.