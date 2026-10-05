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Doğada birlikte büyüyen çocuklar: Hisarönü'nde oyun ve dayanışma

Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nin Hisarönü'nde düzenlediği etkinlikte çocuklar sosyal ve sportif aktivitelerle doğada keyifli vakit geçirdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Doğada birlikte büyüyen çocuklar: Hisarönü'nde oyun ve dayanışma

Hisarönü'nde düzenlenen etkinlik:

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından Marmaris'in Hisarönü Tabiat ve Piknik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar doğayla iç içe bir gün geçirdi. Etkinlik, katılan çocuklara hem eğlence hem de sosyal gelişim fırsatı sundu.

Etkinlikte neler yapıldı:

Gün boyunca çeşitli sosyal ve sportif aktiviteler planlandı. Doğada yapılan oyunlar ve grup etkinlikleri sayesinde çocuklar hareketli vakit geçirdi, birlikte vakit geçirmenin ve paylaşmanın tadını çıkardı. Katılımcılar arkadaşlarıyla birlikte anılar biriktirirken gün içinde keyifli ve enerjik anlar yaşandı.

Hedefler ve katkılar:

Etkinliğin temel hedefi çocukların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek olarak belirlendi. Organizasyona Marmaris Doğa Gönüllüleri Derneği de destek vererek Hisarönü'nün doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleşmesine katkıda bulundu. Etkinlik sonunda çocukların mutlulukları gözlerine yansırken, doğayla iç içe geçirilen günün onların sosyal gelişimine olumlu katkı sağladığı vurgulandı.

MUĞLA’DA ÇOCUKLAR DOĞAYLA İÇ İÇE KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ

MUĞLA’DA ÇOCUKLAR DOĞAYLA İÇ İÇE KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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