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Potansiyelinizi keşfetmek: eğitim ve çevrenin on kat etkisi

Prof. Dr. Uğur Batı, Kocaeli Kitap Fuarı'nda insanların potansiyelini kullanamadığını, uygun eğitim ve çevreyle performansın on kata çıkabileceğini söyledi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Potansiyelinizi keşfetmek: eğitim ve çevrenin on kat etkisi

Söyleşi ve temel çıkarımlar:

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı'nda düzenlenen "Süper Beyin Teorisi: İnsan Zekası Yükselir mi?" söyleşisinde Prof. Dr. Uğur Batı, insan zekâsı, öğrenme süreçleri ve bireysel potansiyelin ortaya çıkış koşullarını ele aldı. Etkinlik, katılımcılara erken eğitim ve yaşam seçimlerinin uzun vadeli etkileri üzerine düşünme fırsatı sundu.

seçimler ve potansiyelin fark edilmemesi:

Batı, bireylerin hayatlarında yaptıkları seçimleri sorgulamaları gerektiğini belirterek, "Hayatımız boyunca yapabileceğimiz en iyi şeyi bulamadan bu dünyadan göçüp gidiyoruz. Evlilik, sosyal bir kurgu. Bu seçimleri yaparken ne kadar başarılıyız, onu da bilmiyoruz. Ya da bir takım meslekler sahibi oluyoruz, belli bir süre adapte oluyoruz, ait hissediyoruz. Tam olarak yapmamız gereken nedir, işte bu bir soru işareti" sözleriyle seçimlerin potansiyeli gizleyebildiğine dikkat çekti.

eğitim, çevre ve erken öğrenme:

Batı, insanların fiziksel, duygusal, bilişsel ve ruhsal kapasitelerinin mevcut performanslarının çok üzerinde olabileceğini vurguladı. Konuşmasında, "Şu anda bu salonda bulunan herkes muhtemelen fiziksel, duygusal, bilişsel ve ruhsal kapasiteleri anlamında şu anda yaptıklarının 10 katı daha iyisini yapabilirlerdi. Uygun bir eğitim, çevresel şartlar anlamında bambaşka bir gelişmişlik düzeyine sahip olabilirdik" ifadelerine yer verdi.

Öğrenmenin temellerinin erken yaşlarda atıldığına dikkat çeken Batı, çocukluk döneminin önemini şu sözlerle özetledi: "İnsanlar öğrenir. Bizim öğrenmede tanımladığımız şey etkin öğrenme dediğimiz bizim için genişleme kavramı. Bunu yapılandırmamız gerekiyor. Hayatımız boyunca kullanacağımız öğrenme pratiklerimizi kullanacağımız temelin yüzde 90’ı 0-5 yaş grubunda atılıyor."

KOCAELİ KİTAP FUARI’NDA İNSAN ZEKASI VE POTANSİYELİNİ ANLATAN PROF. DR. UĞUR BATI, İNSANLARIN...

KOCAELİ KİTAP FUARI’NDA İNSAN ZEKASI VE POTANSİYELİNİ ANLATAN PROF. DR. UĞUR BATI, İNSANLARIN SAHİP OLDUKLARI KAPASİTENİN ÇOK KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜNÜ KULLANDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ. BATI, UYGUN EĞİTİM VE ÇEVRE KOŞULLARIYLA BİREYLERİN BUGÜNKÜ PERFORMANSLARININ 10 KATINA ULAŞABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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