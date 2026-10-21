Dolar ve euroda küçük dalgalanma: dolar hafif yükseldi, euro geriledi

Piyasa görünümü:

Serbest piyasada döviz kurları güne sınırlı dalgalanmayla başladı. dolar 49,6030 liradan, euro 55,6980 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı işlemleri ve spread:

İstanbul Kapalıçarşı’da 49,6010 liradan alınan dolar 49,6030 liradan, 55,6960 liradan alınan euro ise 55,6980 liradan satılıyor. Alış-satış farkı her iki para biriminde de yaklaşık 0,0020 lira ile dar kaldı.

Günlük kapanışa göre değişim:

Son kapanışta doların satış fiyatı 49,57 lira, euronun satış fiyatı ise 55,71 lira olarak gerçekleşmişti. Buna göre dolar yaklaşık 0,0330 lira yükselirken (yaklaşık %0,07 artış), euro yaklaşık 0,0120 lira geriledi (yaklaşık %0,02 gerileme); genel görünümde değişimler sınırlı kaldı.

DOLAR 49,6030 LİRADAN, EURO İSE 55,6980 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.