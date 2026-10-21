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Dolar ve euroda küçük dalgalanma: dolar hafif yükseldi, euro geriledi

Serbest piyasada dolar 49,6030 liradan, euro 55,6980 liradan güne başladı; Kapalıçarşı işlemlerinde alış-satış farkı dar ve günlük değişim sınırlı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Dolar ve euroda küçük dalgalanma: dolar hafif yükseldi, euro geriledi

Piyasa görünümü:

Serbest piyasada döviz kurları güne sınırlı dalgalanmayla başladı. dolar 49,6030 liradan, euro 55,6980 liradan satılıyor.

Kapalıçarşı işlemleri ve spread:

İstanbul Kapalıçarşı’da 49,6010 liradan alınan dolar 49,6030 liradan, 55,6960 liradan alınan euro ise 55,6980 liradan satılıyor. Alış-satış farkı her iki para biriminde de yaklaşık 0,0020 lira ile dar kaldı.

Günlük kapanışa göre değişim:

Son kapanışta doların satış fiyatı 49,57 lira, euronun satış fiyatı ise 55,71 lira olarak gerçekleşmişti. Buna göre dolar yaklaşık 0,0330 lira yükselirken (yaklaşık %0,07 artış), euro yaklaşık 0,0120 lira geriledi (yaklaşık %0,02 gerileme); genel görünümde değişimler sınırlı kaldı.

DOLAR 49,6030 LİRADAN, EURO İSE 55,6980 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 49,6030 LİRADAN, EURO İSE 55,6980 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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