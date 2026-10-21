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Maraş tarhanasında üretim sezonu tamamlandı: 3 bin 650 ton rekolte

Kahramanmaraş'a özgü coğrafi işaretli Maraş tarhanası 145 işletmede üretildi; sezon 3 bin 650 ton rekolteyle tamamlandı, satışa sunuldu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Berk Doğan

Maraş tarhanasında üretim sezonu tamamlandı: 3 bin 650 ton rekolte

Maraş tarhanasında sezon mesaisi sona erdi

Kahramanmaraş mutfağının coğrafi işaretli ürünlerinden Maraş tarhanasında yaz boyunca süren üretim dönemi tamamlandı. Kent genelindeki 145 işletmede geleneksel yöntemlerle hazırlanan tarhana; pişirme, yoğurtlama, dinlendirme ve kurutma aşamalarının ardından tüketime hazır hale getirildi. Bu sezon elde edilen toplam rekoltenin yaklaşık 3 bin 650 ton olduğu bildirildi.

Üretim süreci ve ürün çeşitliliği

Maraş tarhanası hem çorba olarak hem de çıtır halde atıştırmalık olarak sofralarda yer alıyor. Üretim genellikle yaz aylarında yoğunlaşıyor; hazırlanan karışımlar serilerek doğal koşullarda kurutuluyor ve yıl boyunca tüketilmek üzere paketleniyor. Tarhananın hijyenik ve dayanıklı yapısı nedeniyle bayatlama sorunuyla karşılaşılmadığı; ürünlerin Türkiye'nin birçok bölgesine ve Avrupa'ya sevk edilebildiği vurgulanıyor. Kaliteye göre değişen satış fiyatları ise kilogram bazında ortalama 250-350 TL aralığında gerçekleştiği, yıllık rekoltenin parasal karşılığının ise 1 milyar lira'yı aştığı tahmin ediliyor.

Üreticinin değerlendirmeleri

Üretici Ümmet Güngör sezonun önceki yıllara göre daha verimli geçtiğini belirtti: 'Allah'ım tekrarını nasip eylesin. Bu yıl önceki yıllara göre daha verimli geçti.' Güngör, tarhana üretiminin sabahın erken saatlerinde başlaması gerektiğini, pişirme, yoğurtlama, dinlendirme, serme ve paketleme gibi bir dizi evreden geçtiğini aktardı. Sezonun kapanmasıyla işletmelerde yoğun mesai biterken hazırlanan ürünlerin yıl boyunca tüketilmek üzere satışa sunulduğu ifade edildi.

MARAŞ TARHANASINDA 145 İŞLETMEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜRETİMDE YAKLAŞIK 3 BİN 650 TONLUK REKOLTEYE...

MARAŞ TARHANASINDA 145 İŞLETMEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜRETİMDE YAKLAŞIK 3 BİN 650 TONLUK REKOLTEYE ULAŞILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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