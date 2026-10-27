Domates yüklü kamyonetin tehlikeli sollaması: iki ağır yaralı

Kaza ve olay yeri bilgileri:

Kaza, saat 19.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl yönünden Yenişehir istikametine seyir halinde olan Remzi K. (37) idaresindeki 33 TE 217 plakalı tır ile karşı yönden gelen ve sollama yaptığı belirtilen Abdulkadir B. (22) yönetimindeki 16 PF 147 plakalı domates yüklü kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet hurdaya dönerken, araçta bulunan sürücü Abdulkadir B. ile yolcu Muharrem M. (27) araç içinde sıkıştı. Olay yerinde araçta büyük hasar oluştu ve domates yüklü kamyonetin gövdesi kullanılamaz hale geldi.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi:

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan iki yaralı çıkarıldı ve ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı.

Kurtarılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer her iki yaralının da ağır yaralı olduğunu bildirdi.

İnceleme sürüyor:

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve trafik kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı; kaza nedeninin sollama sırasında oluşan kafa kafaya çarpışma olduğu yönünde ön değerlendirme yapıldı.

TIR İLE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI : 2 AĞIR YARALI