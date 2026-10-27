Öğretmenler Bulvarı'nda kaza: 33 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Öğretmenler Bulvarı'nda bugün meydana gelen kazada bir otomobilin tabela direğine çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen Mercedes marka otomobili kullanan Mert Aydın (33), sürüş sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki tabela direğine çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Çarpmanın ardından ağır yaralanan Aydın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

Cenaze işlemleri ve sürücünün geçmişi:

Hayatını kaybeden Mert Aydın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan Aydın'ın, önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Kazanın nedeni ve olay anına ilişkin ayrıntılar polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

ADANA’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TABELA DİREĞİNE ÇARPARAK DURDU. AĞIR YARALANAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.