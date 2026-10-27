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Niğde'de çatıda ölü bulunan 22 yaşındaki genç kız için adli süreç başlatıldı

Niğde'de 22 yaşındaki B.R.Ü., Bor yolu üzerindeki bir binanın çatı katında ölü bulundu; ilk belirlemelere göre babasına ait beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği iddia ediliyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 21:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Niğde'de çatıda ölü bulunan 22 yaşındaki genç kız için adli süreç başlatıldı

Niğde'de çatı katında ölü bulunan genç kızın durumu

Niğde-Bor yolu üzerinde bulunan bir binada, 22 yaşındaki B.R.Ü. çatı katında ölü bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ilk incelemelerini gerçekleştirdi.

ilk bulgular ve iddialar:

Polis ekiplerinin yaptığı ön tespitlere göre, genç kızın ölümüyle ilgili olarak babasının polis memuru olduğu ve olayda beylik tabancanın kullanıldığı yönünde iddialar bulunuyor. Bu bilgiler ilk belirlemelere dayanmaktadır ve resmi soruşturma sonuçlanana kadar kesinleşmiş kabul edilmemelidir.

soruşturma ve otopsi süreci:

Olay yerindeki incelemelerin ardından B.R.Ü.'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Cumhuriyet savcılığı ve emniyet birimleri tarafından yürütülen adli süreç devam ediyor; yetkililer olayla ilgili incelemeleri sürdürüyor.

Resmi açıklama yapılana dek, olayın nedenine ilişkin değerlendirmeler iddia düzeyinde kalmaktadır. Soruşturmanın tamamlanması ve otopsi raporunun yayımlanması, ölüm nedeninin netleşmesi açısından belirleyici olacak.

NİĞDE’DE 22 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ BİR BİNANIN ÇATI KATINDA HAYATINI KAYBETMİŞ HALDE...

NİĞDE’DE 22 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ BİR BİNANIN ÇATI KATINDA HAYATINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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