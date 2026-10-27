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Mudanya sahilinde bulunan ceset üzerinde not çıktı

Mudanya Beach plajında sabah kıyıya vuran bir erkek cesedi bulundu; kimlik tespitinde 67 yaşındaki Yakup D. olduğu ve üzerinde not görüldü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 21:55

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 21:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Mudanya sahilinde bulunan ceset üzerinde not çıktı

Mudanya sahilinde ceset bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi Orta İstasyon Caddesi üzerindeki Mudanya Beach plajında sabah erken saatlerde kıyıya vuran bir kişi vatandaşlar tarafından görüldü. Durumu bildiren çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Olay yeri incelemesi ve kimlik tespiti:

Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybedenin 67 yaşındaki Yakup D. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak soruşturmayı başlattı.

Üzerinden çıkan not ve adli süreç:

İnceleme sırasında, ölüm nedeni araştırması için şahsın üzerinde bantla sabitlenmiş şekilde Ölümümden kimse sorumlu değildir yazılı bir not bulundu. Yakup D.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE SAHİLDE BULUNAN 67 YAŞINDAKİ YAKUP DAMAR’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ...

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE SAHİLDE BULUNAN 67 YAŞINDAKİ YAKUP DAMAR’IN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ. DAMAR’IN ÜZERİNDEN, “ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİLDİR” YAZILI BİR NOT ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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