Kocaeli'de kebap dükkanı sahibinin öldüğü saldırıda şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda, Gebze'de 26 Ekim'de gerçekleşen silahlı saldırı ile bağlantılı olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken olarak kayıtlara geçti.

Olayın geçtiği adres:

Saldırı, Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kebap ve lahmacun restoranında meydana geldi. 26 Ekim'de düzenlenen ateşli silahla kasten öldürme olayı sonucunda işletme sahibi hayatını kaybetti; güvenlik birimleri olay yerindeki ilk bulgular doğrultusunda çalışma başlattı.

Soruşturma ve gözaltı süreci:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, olaya ilişkin şüpheli Y.B. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aynı iş yerine bu yılın ocak ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş; o olayda 2 kişi yaralanmış ve 3 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma, yaşanan son gelişmelerle birlikte yetkili birimler tarafından sürdürülüyor.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE KEBAP DÜKKANI SAHİBİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.