Düziçi'nde yerli ayçiçeği denemeleri hasatla sonuçlandı

Demonstrasyon tarlasında ilk hasat:

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Böcekli beldesi Celiller Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, bölgede verimli olacak yerli ve milli ayçiçeği çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen denemelerin ilk hasadı yapıldı.

Hasada, Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül de bulundu ve alanda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı. Deneme ekiminde Trakya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 4 yerli çeşit ile 2 hibrit olmak üzere toplam 6 çeşit yer aldı.

Hedef ve uygulama süreci:

Demonstrasyonun amaçları arasında tarımsal üretimi geliştirmek, çiftçilerin verimliliğini artırmak ve alternatif ürünleri yaygınlaştırmak bulunuyor. Deneme sahasındaki sonuçlar, hangi çeşidin bölge şartlarına daha uygun olduğunu göstererek üreticilere yol gösterecek.

Kadir Yurdagül çalışmaların önemine dikkat çekerek şunları söyledi: İlçemizde tarımsal üretimin geliştirilmesi, çiftçilerimizin verimliliğinin artırılması ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Yerli ve milli tohumların bölgemizde denenerek sonuçlarının ortaya konulması, önümüzdeki dönemlerde üreticilerimize yol gösterecektir. Hasadın çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum

Değerlendirme ve sonraki adımlar:

Hasat edilen ürünlerde yağ oranları ve rekolte ölçümleri yapılacak. Elde edilecek veriler doğrultusunda, bölge koşullarına en uygun ayçiçeği çeşitlerinin belirlenmesi hedefleniyor ve uygun bulunan çeşitlerin üretime kazandırılması planlanıyor.

Yetkililer, demonstrasyonların çiftçilerin tercihlerini şekillendireceğini ve yerli tohum kullanımının artırılmasının uzun vadede bölge tarımına katkı sağlayacağını belirtiyor.

OSMANİYE’DE YERLİ VE MİLLİ AYÇİÇEĞİ ÇEŞİTLERİNDE İLK HASAT YAPILDI