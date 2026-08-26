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Dörtdivan’da hızlı müdahale sayesinde anız yangını kontrol altına alındı

Bolu Dörtdivan'da yol kenarındaki anız yangını, vatandaşların ihbarı ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; soğutma ve inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dörtdivan’da hızlı müdahale sayesinde anız yangını kontrol altına alındı

yangın kısa sürede kontrol altına alındı:

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, Dörtdivan merkezine bağlı Hacetler Mahallesi yolundaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların alevleri ve yükselen dumanı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

müdahale süreci:

İhbarı alan ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan Dörtdivan İtfaiye Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangının çevreye yayılmasını önledi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınıp tamamen söndürüldü.

soğutma ve inceleme çalışmaları:

Söndürülen alanda ekipler tarafından kapsamlı soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının kesin çıkış nedeni henüz belirlenemediği için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olay, vatandaşların zamanında ihbarı ve itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde olumsuz bir tabloya dönüşmeden sonuçlandı.

Yetkililer, anız ve otluk yangınlarının rüzgârın etkisiyle hızla yayıldığını, bu tür durumlarda erken ihbar ile profesyonel müdahalenin yanan alanın büyümesini engellediğini vurguladı.

DÖRTDİVAN İLÇESİNDE YOL KENARINDA ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE...

DÖRTDİVAN İLÇESİNDE YOL KENARINDA ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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