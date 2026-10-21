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Doski vadisinde yarım asırlık Antep fıstığı geleneği yeniden umut veriyor

Doski Vadisi'nde 1975-76'da dikilen 5-6 bin Antep fıstığı ağacı, göçlere rağmen yeniden meyve veriyor; Köşkönü'de tarım umut veriyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:51

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Doski vadisinde yarım asırlık Antep fıstığı geleneği yeniden umut veriyor

Doski vadisinde yarım asırlık Antep fıstığı geleneği yeniden umut veriyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Doski Vadisi, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaklaşık 50 yıldır süregelen Antep fıstığı üretimiyle de dikkat çekiyor. Köşkönü köyünde 1975-1976 yıllarında dikilen fideler, yıllar içinde yaşanan göçlere rağmen bugün yeniden ürün veriyor ve bölge için yeni bir ekonomik kapı aralıyor.

Dikimden bakıma: geçmişin bıraktıkları ve dönüşün izleri:

Köşkönü'de fıstık ağaçlarını 1975-1976 yıllarında toprakla buluşturan Mehmet Baskın'ın öncülüğünde kök salan ağaçların sayısı yaklaşık 5 ila 6 bin civarında. Uzun süreli zorunlu göçler döneminde bu ağaçlar bakım göremediği için bir kısmı kurudu; ancak köye dönüş projeleriyle birlikte çiftçiler ağaçlarına sahip çıkmaya başladı ve hasat yeniden başladı.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Köşkönü ziyareti sırasında Baskın'dan hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı ve ağaçları yerinde inceledi. Geçirgen, bölgedeki üretimin bir tesadüf değil, uzun soluklu bir emek ürünü olduğunu vurguladı.

Ekonomik fırsatlar ve ihtiyaçlar:

Geçirgen, Antep fıstığı üretiminin kırsalda istihdam yaratma ve büyük şehirlere göçü azaltma açısından stratejik bir potansiyel taşıdığını belirtti. Üniversitelerin denetiminde menengiç ağaçlarının fıstığa dönüştürülmesi ve ağaç sayısının artırılması gibi adımlarla bölge ekonomisine yüksek katma değer sağlanabileceğini söyledi ve devlet desteği talep ettiklerini ifade etti.

Çiftçi Mehmet Baskın ise ağaçların yeniden meyve verdiğini, ancak bakım eksikliği nedeniyle verimin olması gerekenden düşük kaldığını belirtti. Baskın, uygun bakım, budama ve aşılama uygulamaları yapılırsa çok daha yüksek verim alınabileceğini dile getirdi.

Bugün Köşkönü'de süren hasat, Doski Vadisi'ndeki tarımsal potansiyelin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yerel aktörler ve çiftçiler, teknik destek, eğitim ve devlet yatırımları ile bu üretimin sürdürülebilir hale getirilebileceğini ve bölge ekonomisine somut katkı sağlayacağını ifade ediyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNİN EŞSİZ DOĞASI, ŞELALELERİ VE SAKLI CENNETİ ARATMAYAN MANZARALARIYLA...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNİN EŞSİZ DOĞASI, ŞELALELERİ VE SAKLI CENNETİ ARATMAYAN MANZARALARIYLA BİLİNEN DOSKİ VADİSİ, TARIMSAL POTANSİYELİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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