BTSO üyeleri Avrasya Ambalaj'da üretim ve sürdürülebilirlik trendlerini yerinde gördü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), ambalaj ve bağlantılı sektörlerde faaliyet gösteren üyelerini 31. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nda bir araya getirdi. Yaklaşık 60 kişilik BTSO heyeti, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyonda yeni üretim teknolojileri ve sektörel gelişmeleri yerinde inceledi.

heyet ve ziyaretin amacı:

Ziyarette Oda'nın 14, 27, 49 ve 58. meslek komitelerinden temsilciler yer aldı. Heyette BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Safa Yaşar Çelik, 14. Meslek Komitesi Meclis Üyesi İzin Ersin Kaya, 49. Meslek Komitesi Başkanı Ömer Ece, 58. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Yunus Dündar ve 49. Meslek Komitesi Üyesi İdris Şahintaş bulunuyordu. Oda yetkilileri, üyelerin yeni pazarlara erişimini desteklemek, sektörel yenilikleri takip etmek ve ticari iş birliklerini güçlendirmek amacıyla bu tür fuar ziyaretlerini sürdürdüklerini vurguladı.

fuarda öne çıkan konular:

Fuar, ambalaj malzemelerinden gıda işleme ve paketleme makinelerine, baskı teknolojilerinden sürdürülebilir ambalaj çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesini sergiledi. Organizasyon 120 bin metrekarelik alanında yerli ve yabancı firmaları ağırlarken, sürdürülebilir üretim, yeni nesil ambalaj çözümleri ve teknolojik dönüşüm fuar gündeminin merkezinde yer aldı.

BTSO heyeti, fuar süresince Bursalı firmaların stantlarını ziyaret ederek yürüttükleri çalışmaları yerinde gördü ve sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretler, firmaların teknoloji yatırımlarını değerlendirmesi ve potansiyel iş birlikleri için zemin oluşturması bakımından planlandı.

Safa Yaşar Çelik ziyaretlerin önemine ilişkin olarak, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na farklı sektörlerden üyelerimizle birlikte verimli bir ziyaret gerçekleştirdik ifadelerini kullandı. Çelik, fuarların firmaların teknolojik gelişmeleri yerinde incelemeleri, sektördeki yenilikleri takip etmeleri ve yeni ticari bağlantılar kurmaları açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Oda yetkilileri, BTSO olarak üyelerin üretim ve ticaret kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini; fuarda gerçekleştirilen görüşmelerin yeni iş birliklerine dönüşmesinin ve sektörlere katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti. Katılım, Bursalı firmaların uluslararası ağlarını güçlendirme hedefiyle planlanan bir etkinlik olarak öne çıktı.

Fuarın sektör profesyonellerine sunduğu sergileme ve temas fırsatları, katılımcıların güncel teknolojilere erişimini kolaylaştırırken, önümüzdeki dönemde ambalaj sektöründe rekabetçi ve sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO), AMBALAJ VE BAĞLANTILI SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTEREN ÜYELERİNİ, AVRASYA AMBALAJ İSTANBUL FUARI İLE BULUŞTURDU. YAKLAŞIK 60 KİŞİLİK BTSO HEYETİ, FUARDA YENİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİ VE SEKTÖREL GELİŞMELERİ İNCELEYEREK BURSALI FİRMALARIN STANTLARINI ZİYARET ETTİ.