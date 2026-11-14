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Dostluk ve strateji: Erdoğan ile Bolivya lideri iş birliğini derinleştirme kararı aldı

Erdoğan, Dolmabahçe'de Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira ile savunma sanayii, madencilik ve hukuki zemin temelinde iş birliğini güçlendirmeyi görüştü.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Merve Çelik

Dostluk ve strateji: Erdoğan ile Bolivya lideri iş birliğini derinleştirme kararı aldı

Erdoğan ile Pereira bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi ziyaret eden Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

iş birliği ve savunma sanayii:

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivyayı Latin Amerika’da önemli bir ortak olarak gördüklerini vurguladı. Erdoğan, iki ülke arasında özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini derinleştirmenin önemli olduğunu ifade etti.

hukuki zemin ve ekonomik alanlar:

Erdoğan, gündemdeki anlaşmaların "kazan-kazan" anlayışı temelinde Türkiye ile Bolivya arasındaki ilişkilerin hukuki zeminini güçlendireceğini belirtti. Ayrıca madencilik başta olmak üzere iş birliği potansiyeli bulunan alanlarda adımlar atmayı sürdürebileceklerini kaydetti.

Taraflar, mevcut gündem maddeleri çerçevesinde iş birliğinin genişletilmesi konusunda mutabık kaldı ve ilerleyen dönemde uygulanabilecek adımların takip edileceği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÜLKEMİZİ ZİYARET EDEN BOLİVYA DEVLET BAŞKANI RODRİGO PAZ...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÜLKEMİZİ ZİYARET EDEN BOLİVYA DEVLET BAŞKANI RODRİGO PAZ PEREİRA İLE CUMHURBAŞKANLIĞI DOLMABAHÇE OFİSİ'NDE BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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