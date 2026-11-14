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Türk Hukuk Enstitüsü Bursa şubesi yeni hizmet binasıyla teşkilatlanmasını güçlendiriyor

Türk Hukuk Enstitüsü Bursa şubesinin yeni hizmet binası açıldı; Genel Başkan Yavuz Aksu enstitünün 53 şehirde örgütlendiğini ve 500'ü aşkın öğrenciye burs verdiğini aktardı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Emre Koç

Türk Hukuk Enstitüsü Bursa şubesi yeni hizmet binasıyla teşkilatlanmasını güçlendiriyor

Türk Hukuk Enstitüsü Bursa şubesi yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi

Türk Hukuk Enstitüsü Bursa Şubesi, Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde inşa edilen yeni hizmet binasının açılışını düzenlenen törenle yaptı. Açılışta konuşan kurum yetkilileri, binanın hem enstitü hem de bazı sivil toplum kuruluşları için merkezî bir hizmet noktası olacağını vurguladı.

Tören ve katılımcılar:

Törene, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Avukat Yavuz Aksu, MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, eski dönem MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimiyle program sona erdi.

Enstitünün tarihçesi, faaliyetleri ve hedefleri:

Genel Başkan Avukat Yavuz Aksu, enstitünün kuruluşuna ilişkin hatırlatmalarda bulunarak kurumun 1977 yılında merhum Alparslan Türkeş talimatıyla kurulduğunu ve 5 Ekim 1977 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla "Türk" adını kullanma yetkisi ile şerefinin verildiğini belirtti. Aksu, kuruluşundan bu yana enstitünün "hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi" ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterdiğini ve tam 49 yıldır bu amaçla çalıştığını ifade etti.

Aksu, görevi 7 Ağustos 2021 tarihinde devraldıklarını hatırlatarak son yaklaşık beş yıllık dönemde yapılan çalışmaların özetini paylaştı. Buna göre enstitünün şube sayısı yapılan atamalarla birlikte Türkiye genelinde 53 şehre ulaştı. Öğrencilere verilen desteğe de değinen Aksu, enstitü bünyesinde kurulan komisyonlar aracılığıyla bugüne kadar 500'ün üzerinde hukuk fakültesi öğrencisine burs imkânı sağlandığını aktardı.

Hukukçular arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen tevkil sisteminden söz eden Aksu, sistem sayesinde farklı şehirlerde görev yapan avukatların duruşma ve diğer hukuki işlemlerde birbirlerine destek olabildiğini belirtti. Gelecek dönem hedefleri arasında üniversitelerde hukuk kariyer günleri düzenlemek, genç hukukçuların mesleki gelişimine katkı sunacak konferans ve çalıştaylar gerçekleştirmek ile diğer Türk devletleriyle hukuk alanında ortak çalışmalar yürütmek yer alıyor.

Aksu, enstitünün "ana kırmızı çizgisi" olarak liderleri Devlet Bahçeli ile Anayasa'nın 4 maddesini işaret ettiğini ve bu prensiplerden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Binanın paylaşılacağı kurumlar ve kapanış:

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ise yeni hizmet binasının iki kuruma birden hizmet vereceğini belirtti. Büyükataman, binada Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bursa İl Başkanlığı ile İdealist Sanayiciler ve İş Adamları Derneğinin de faaliyet göstereceğini söyledi ve açılışın Bursa ve teşkilat için hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle yeni hizmet binasının resmi açılışı tamamlandı. Törende verilen mesajlar, enstitünün hem yerel teşkilatlanmasını güçlendirme hem de genç hukukçulara yönelik destek ve eğitim faaliyetlerini genişletme kararlılığını öne çıkardı.

TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ BURSA ŞUBESİ&#039;NİN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ BURSA ŞUBESİ'NİN YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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