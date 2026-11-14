Binlerce kişi uğurladı: kayserili astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni ve yolculuk:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkiinde 12 Kasım akşamı meydana gelen kazada, S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda şehit düşen dört askerden biri olan Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder, memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle uğurlandı.

Şehidin naaşı, uçuşun ardından Kayseri'ye getirilerek ilk olarak 12. Hava Ulaştırma Ana Üssünde protokol tarafından karşılandı. Al bayrağa sarılı tabut, baba ocağına götürülerek burada helallik alındı ve yakınları ile komşuları tarafından son kez uğurlandı.

Tören alanında duygusal anlar:

Helallik işlemlerinin ardından tabut, öğle namazının kılınacağı Kalem Kırdı Camiine getirildi. Cenaze namazında şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü; kalabalık, acılı aileye destek verdi.

Namazın ardından naaş top arabasına konularak askeri tören düzenlendi. Törene katılan binlerce kişi, askeri birlikler ve yerel yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen uğurlamada duygusal anlar yaşandı.

Defin işlemi ve görüntüler:

Askeri tören eşliğinde taşınan tabut, tören kortejiyle birlikte Kartal Şehitliğine götürüldü ve burada toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında oluşan kalabalığın yoğunluğu, havadan çekilen görüntülerde de dikkat çekti.

Tören boyunca şehidin meslektaşları, ilçeden ve ilden gelen vatandaşlar ile askeri yetkililer hazır bulundu. Kazada hayatını kaybeden diğer üç askerle birlikte anılan tören, yerel halkın katılımıyla sonlandırıldı.

Kayserili şehidin binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı