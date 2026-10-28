Dolar 49,8330 +0,10%
Euro 55,4390 +0,14%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.503,35 -0,38%
EUR/USD 1,1128 -0,02%
Brent Petrol 110,96 +1,42%
--°

DTSO yönetimi mazbatalarla göreve başladı

2030 dönemi DTSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, Düzce Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını alarak resmen göreve başladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

DTSO yönetimi mazbatalarla göreve başladı

DTSO yönetimi mazbatalarını teslim alıp göreve başladı

2030 dönemi için seçilen Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Düzce Adliyesi'nde düzenlenen törende mazbatalarını alarak resmen göreve başladı. Törene Düzce İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Duran, DTSO Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ile yeni yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

tören detayları:

Tören sırasında söz alan Başkan İshak Şengüloğlu, bayrağı ileriye taşıma kararlılıklarını dile getirerek şunları söyledi: "Bugün itibariyle odamız çatısı altında Düzceli iş insanlarının bize göstermiş oldukları teveccühe layık olmaya gayret edeceğiz. Odamızın bugününe kadar emeği geçen tüm yönetim kurulu ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Onlardan devraldığımız bayrağı ilerilere taşımak, üyelerimizin istek ve sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, aynı zamanda ilimizin kalkınması noktasında kamu kurumları, üniversite ve mesleki eğitim kurumları ile sıkı ilişkiler içinde olarak ilimizin yeni vizyonu olan 4T1S mottosuna katkı sağlamak için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Mevcut projelerimizin yanına birçok yeni proje dahil ederek TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun tabiriyle proje fabrikası oda olmaya gayret edeceğiz. Bugün burada bizlerle birlikte olan Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyor, yeni dönemin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

yönetim kurulu ve meclis üyeleri:

Mazbata töreninde İshak Şengüloğlu ve Ümit Yıldırım'ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Temiz, Ahmet Acaroğlu, Baki Ertuğral, Görkem Özdemir, Murat Sert, Selahattin Aydın, Şahin Bircan, Uğur Çapar ve Ümit Ülgen; Meclis Üyeleri Ahmet Veli, Cengizhan Veziroğlu, Ertuğrul Aydoğan, Fikret Kocaoğlu, Rasim Mercan, Recep Otlu ve Yakup Uysal da yer aldı.

Yeni yönetim, üyelerin taleplerine kalıcı çözümler üretmeyi, mevcut projeleri sürdürüp yeni projeler eklemeyi ve ildeki paydaşlarla iş birliğini güçlendirerek DTSO'yu bir "proje fabrikası" haline getirme hedefiyle göreve başladı. Tören, seçim sürecinin resmiyet kazanması ve yeni dönemin önceliklerinin açıklanması açısından sembolik bir başlangıç niteliği taşıdı.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (DTSO) 18 EKİM 2026 VE 24 EKİM 2026 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞEN...

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (DTSO) 18 EKİM 2026 VE 24 EKİM 2026 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞEN SEÇİMLER SONUCUNDA 2026-2030 DÖNEMİ İÇİN SEÇİLEN YÖNETİM KURULU VE MECLİS ÜYELERİ, DÜZCE ADLİYESİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENLE MAZBATALARINI ALARAK RESMEN GÖREVE BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhuriyet mirası üretim ve birlikle güçlenir
images

Erzurum 112'den Cumhuriyet Bayramı'na özel 'umuda açılan ilk sesiz' klibi
images

Şahinbey’de müzik ve çocuk kahkahasıyla 29 ekim bayramı
images

Silopi'de miniklerin ilim yolculuğu bedi besmele ile başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum 112'den Cumhuriyet Bayramı'na özel 'umuda açılan ilk sesiz' klibi

Denizli 29 Ekim'i protokolün çelenk töreniyle karşıladı

Adana'da gök gürültülü yağış alarmı: AFAD cep telefonlarından uyardı

Çameli’de 103. yıl coşkusu çelenk ve saygı duruşuyla başladı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı