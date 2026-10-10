Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Düğün konvoyunda kaputtan yükselen duman araçta yangına yol açtı

Trabzon Akçaabat Yıldızlı Sera Gölü kıyısında düğün konvoyunda ilerleyen 61 BR 989 plakalı otomobil, kaputtan çıkan duman sonrası alev alarak kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 20:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Düğün konvoyunda kaputtan yükselen duman araçta yangına yol açtı

Olayın gelişimi:

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde, Sera Gölü kenarında saat 18.55 sıralarında düğün konvoyunda ilerleyen bir otomobilde yangın çıktı. Sürücü E.T., aracın kaputundan yükselen dumanları fark ederek aracı kenara çekti.

Olayda 61 BR 989 plakalı otomobil, kısa süre içinde alev alarak tamamen yanıp kullanılamaz hale geldi. Sürücünün araçtan indiği, yangının ardından aracın kullanılamaz olduğu belirtildi.

Durum ve hasar:

Yangında can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; araç yangın nedeniyle kullanılamaz duruma geldi. Olayla ilgili diğer detaylara yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

TRABZON’UN AKÇAABAT İLÇESİ YILDIZLI MAHALLESİNDE DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ BİR OTOMOBİL YANARAK...

TRABZON’UN AKÇAABAT İLÇESİ YILDIZLI MAHALLESİNDE DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ BİR OTOMOBİL YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahramanmaraş'ta zehirli gaz riski olan kuyudan iki kişi kurtarıldı
images

Bozcaada'da Göztepe mevkiinde trafodan çıktığı belirlenen otluk yangını kontrol...
images

Bayrampaşa hal yolu'nda seyir halindeki otobüste alev alarmı
images

Ümraniye'de ağaçların arasındaki çantadan el bombası çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş'ta zehirli gaz riski olan kuyudan iki kişi kurtarıldı

Turgutreis'te 42 klasik otomobille geçmişe yolculuk

Gemlik'te GTSO seçiminde beyaz listenin zaferi: Hamaloğlu liderliğinde yeni dönem

Alanya'da golsüz mücadele: kaleciler ön plandaydı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu