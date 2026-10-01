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Dünya yaşlılar günü yürüyüşünde özel bireylerin jandarmaya asker selamı

Kilis'te Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşünde Çorum'dan gelen özel bireyler, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cengiz Yanık'ı görünce asker selamı verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dünya yaşlılar günü yürüyüşünde özel bireylerin jandarmaya asker selamı

Yürüyüşte anlamlı anlar:

Kilis'te Dünya Yaşlılar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş, yaşlı vatandaşlar ve kent protokolünün yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, farklı yaş gruplarından katılımcıların buluştuğu, samimi görüntülerin yaşandığı bir program oldu.

katılım ve güzergah:

Yürüyüş, geniş bir katılımla başladı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Programa yaşlı vatandaşların yanı sıra özel bireyler de katıldı ve kortejde birliktelik mesajları öne çıktı.

özel bireylerin asker selamı ve sohbet:

Etkinlik sırasında Çorum'dan gelen özel bireyler, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cengiz Yanık'ı görünce içtenlikle asker selamı verdi; o anlar katılımcıların ve izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile Cengiz Yanık, özel bireylerle bir süre sohbet ederek onların görüşlerini dinledi ve ilgi gösterdi. Bu karşılaşma, etkinliğin duygusal ve toplumsal boyutunu güçlendirdi.

Program, kent protokolü ve vatandaşların bir araya geldiği, saygı ve dayanışma temalarının ön plana çıktığı bir organizasyon olarak kayda geçti.

ETKİNLİK KAPSAMINDA ÇORUM’DAN GELEN ÖZEL BİREYLER, İL JANDARMA KOMUTANI JANDARMA KIDEMLİ ALBAY...

ETKİNLİK KAPSAMINDA ÇORUM’DAN GELEN ÖZEL BİREYLER, İL JANDARMA KOMUTANI JANDARMA KIDEMLİ ALBAY CENGİZ YANIK’I GÖRÜNCE ASKER SELAMI VERDİ. O ANLAR YÜREKLERİ ISITTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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