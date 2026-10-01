Samsun'da kuşaklar arası saygı: 1 Ekim dünya yaşlılar günü etkinlikleri

Samsun'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Samsun'da düzenlenen program, Valiliğin himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikler, kentin merkezi noktalarından başlayan bir farkındalık yürüyüşü ve salon programını kapsadı.

Yürüyüş ve açılış:

Program, valilik binası önünden start aldı. Katılımcılar, kortej halinde İstiklal Meydanı'na yürüdü; yürüyüş, yaşlılara yönelik farkındalık oluşturmayı ve toplumun her kesiminde saygı bilincini güçlendirmeyi amaçladı. Ardından etkinlikler, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da sürdü.

Vali Orhan Tavlı'nın vurguları:

Samsun Valisi Orhan Tavlı salondaki konuşmasında yaşlıların toplumdaki yerine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Ömürlerini ailelerine, aziz milletimize, yüce Türk devletine ve ülkemize adamış kıymetli büyüklerimiz, bizim adetlerimizde, kültürümüzde ve manevi dünyamızda her daim müstesna bir yere sahip olmuşlardır. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Bizler, hayır dualarını her zaman yanımızda hissettiğimiz siz kıymetli büyüklerimizi, yakın tarihimizin canlı tanıkları ve binlerce yıllık kültürümüzün manevi mimarları ve taşıyıcıları olarak görüyoruz. Sizlere hürmet ve sevgi beslemeyi, hizmet etmeyi, sizlerle birlikte olmayı millet olarak en büyük erdemlerimizden görüyoruz. Bu kültür ve anlayışın sürdürülmesine hem aile bağlarımızın hem toplumsal dokumuzun hem de geleceğimizin muhafazası bakımından hayati bir önem atfediyoruz".

Müzik dinletisi ve ikramlar:

Program çerçevesinde yaşlılara yönelik bir müzik dinletisi sunuldu ve katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Etkinliğin genel amacı, yaşlıların toplumsal hayata katılımının ve toplum içindeki rollerinin önemine dikkat çekmek olarak açıklandı.

SAMSUN’DA 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERİN YER ALDIĞI PROGRAM DÜZENLENDİ.