Milletvekili ailesinde kayıp: kayınvalidesi Döndü Karabacak vefat etti

Milletvekili Halil Eldemir'in ailesinde acı kayıp
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve eşi Funda Eldemir yakın bir kayıp yaşadı. Merhume Döndü Karabacak, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Cenaze bilgileri:
Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Nevşehir'e götürülerek defnedilecek.
Aile bağı:
Döndü Karabacak, eşi Funda Eldemir'in annesiydi ve ailesinin yanı başında toprağa verilecek.
AK PARTİ BİLECİK MİLLETVEKİLİ HALİL ELDEMİR (ARŞİV)
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