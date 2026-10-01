Dolar 49,0262 +0,02%
Euro 55,4501 -0,17%
Bist 12.205,91 +2,17%
Altın Gram 6.621,26 +0,33%
EUR/USD 1,1288 -0,41%
Brent Petrol 100,50 +2,52%
--°

Milletvekili ailesinde kayıp: kayınvalidesi Döndü Karabacak vefat etti

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’in eşi Funda Eldemir’in annesi Döndü Karabacak tedavi gördüğü hastanede vefat etti; cenaze Nevşehir’de defnedilecek.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Milletvekili ailesinde kayıp: kayınvalidesi Döndü Karabacak vefat etti

Milletvekili Halil Eldemir'in ailesinde acı kayıp

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve eşi Funda Eldemir yakın bir kayıp yaşadı. Merhume Döndü Karabacak, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Cenaze bilgileri:

Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Nevşehir'e götürülerek defnedilecek.

Aile bağı:

Döndü Karabacak, eşi Funda Eldemir'in annesiydi ve ailesinin yanı başında toprağa verilecek.

AK PARTİ BİLECİK MİLLETVEKİLİ HALİL ELDEMİR (ARŞİV)

AK PARTİ BİLECİK MİLLETVEKİLİ HALİL ELDEMİR (ARŞİV)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çocuğundan güç alıp pastacılıkta yükselen isim Çankırı'nın ilk kadın ahisi Canan...
images

Camiler milletimizin irfan yuvaları ve birlik merkezleridir
images

Van'ın simge yüzlerinden Fadile Kayar vefat etti
images

Canikli gençlerden Doğu ve Güneydoğu'ya birlik yolculuğu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bir çuval unla hayata tutunan kadın Serdivan pazarının gözleme ustası

Bursa'da 13. Eker I Run sporla dayanışmayı 19 STK'ya kaynakla buluşturuyor

Karşıyaka'da Galatasaray randevusu: maç seyircisiz

Erdoğan TBMM'de 28. dönem 5. yasama yılı açılışı için resmi törenle karşılandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı