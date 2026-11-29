Fuarın çerçevesi ve uluslararası onayı:

Bu yıl 20’nci kez düzenlenen TTI İzmir-Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, 2-4 Aralık tarihlerinde Fuar İzmirde kapılarını açıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden turizm profesyonellerini bir araya getirerek sektörün uluslararası ticaret ağına katkı sağlamayı hedefliyor.

Fuar, bu yıl aldığı UFI onayı ile uluslararası fuarcılık standartlarına uygunluğu tescillendi; bu sertifika etkinliğin küresel platformlarda tanınırlığını güçlendiriyor.

katılımcı profili ve bölgesel çeşitlilik:

Geçen yıl 64 ülkeden 12.527 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan TTI İzmir, bu yıl da 300’ün üzerinde katılımcı ve binlerce ziyaretçiyi kabul etmeye hazırlanıyor. Fuarda Türkiye’nin farklı şehirlerinin yanı sıra KKTC, Bosna Hersek, İngiltere, Yunanistan, Hollanda, Mısır, Gürcistan, Katar, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda, Kenya, Seyşeller ve Zambiya gibi ülkelerden temsilciler yer alacak.

TÜRSAB’ın 34 Bölge Temsil Kurulu (BTK) aracılığıyla Türkiye içinden bölgesel temsil de güçlendirilecek; BTK stantlarında konaklama tesisleri, tedarikçiler ve acenteler destinasyonlarını tanıtma fırsatı bulacak.

iş bağlantıları ve alım heyetleri:

Fuar, sektör aktörleri için yeni iş bağlantıları kurma alanı sunuyor. Türk Hava Yolları sponsorluğunda düzenlenecek Hosted Buyer (Alım Heyeti) Programı kapsamında yaklaşık 200 yabancı satın almacı İzmir’e davet edilecek ve katılımcı firmalarla 2 binden fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Uluslararası havayolu ve otel markalarının katılımı da dikkat çekiyor: BookingAgora iş birliğiyle Singapore Airlines, China Southern, All Nippon Airways (ANA), Air Europa, Air Astana ile Steigenberger, Marriott, Radisson ve Swissotel gibi markalar fuarda yer alarak ticari bağlantılarını genişletecek.

sürdürülebilirlik, deneyim ve içerik üreticileri:

TTI İzmir programında sürdürülebilir turizm uygulamaları öne çıkıyor. Green Destinations, Good Travel Alliance kapsamında çevre dostu uygulamaları paylaşacak ve İzmir ile iş birliği 26-29 Nisan 2027 tarihlerinde kentte düzenlenecek Good Travel Summit ile sürdürülecek.

Fuarın ilk gününde lansmanı yapılacak "İzmir Deneyimleri" girişimi, kentteki deneyim temelli tur ve etkinliklerin uluslararası pazarlara taşınmasını hedefliyor. Ayrıca TBEX Seyahat Yazarları Kongresi ile ilgili bilgilendirmeler ve katılım görüşmeleri yapılacak; TBEX ile Turizm Şube Müdürlüğü yetkilileri TTI Stage’de içerik üreticilerinin destinasyon tanıtımındaki rolünü değerlendirecek.

sektör gündemi ve ziyaret bilgileri:

Üç gün sürecek TTI Stage oturumlarında destinasyon tanıtımı, konaklama, gastronomi, kültür turizmi, EXPO 2027 İzmir hazırlıkları ve yapay zekânın turizmde kullanımı gibi güncel başlıklar sektör temsilcileri ve uzmanlar tarafından ele alınacak.

Fuara sektör profesyonelleri 2 - 4 Aralık tarihleri arasında, 10.00 - 18.00 saatleri arasında Fuar İzmir’de katılabilecek. Organizasyonun uluslararası katılımı, UFI sertifikası ve sürdürülebilirlik odaklı programları, TTI İzmir’i bölgesel ve küresel turizm ticaretinin önemli buluşma noktalarından biri haline getiriyor.

BU YIL 20’NCİ KEZ DÜZENLENECEK TTI İZMİR-ULUSLARARASI TURİZM TİCARET FUAR VE KONGRESİ, TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN TURİZM PROFESYONELLERİNİ 2-4 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA FUAR İZMİR’DE BİR ARAYA GETİRECEK.