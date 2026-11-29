Halkalı-Kapıkule hattı tamamlandığında 3,1 milyon kişi Marmaray ile bağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Avrupa arasında demir yolu bağlantısını güçlendirecek Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin detayları paylaştı. Bakan Uraloğlu, daha önce hizmete açılan bölümün ardından geriye kalan Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde inşaatların sürdüğünü belirtti.

Projede gelinen aşama ve teknik kapasiteler:

Bakan Uraloğlu, 9 Ekim'de Çerkezköy-Kapıkule kesiminin hizmete alındığını hatırlatarak, proje kapsamında açılan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule bölümünün devreye girdiğini kaydetti. Kalan iki kesimde ise çalışmaların devam ettiğini ve hattın bütünlüğünün sağlanacağını ifade etti.

Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde inşa edilen hatların tasarım hızının saatte 200 kilometre olduğunu söyleyen Uraloğlu, bu kesimlerin hem yolcu hem yük taşımacılığına uygun olarak planlandığını belirtti.

Halkalı-Ispartakule kesiminin özellikleri:

Halkalı-Ispartakule bölümünün uzunluğunun yaklaşık 9 kilometre olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, bu kesimde yaklaşık 6,4 kilometrelik TBM tüneli bulunduğunu aktardı. Projede tünel, hat bağlantıları, demir yolu üstyapısı ve elektromekanik sistemler üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Bölgedeki açık hat ve aç-kapa yapılarının yanı sıra, bağlantı tünellerinin Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM) ile inşa edildiği ve kalıcı kaplama imalatlarının tamamlandığı ifade edildi. Kesimin tamamlanmasıyla İstanbul'un Avrupa'ya uzanan demiryolu kapasitesi ve hizmet kalitesinin artırılacağı vurgulandı.

Ispartakule-Çerkezköy hattı ve çevresel önlemler:

Ispartakule-Çerkezköy kesiminin yaklaşık 67 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edildiği aktarıldı. Bu bölümde saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun bir hat inşa ediliyor ve hem yolcu hem yük taşımacılığına hizmet verecek.

Kesimde 3 istasyon ve 6 yolcu peronu planlandığı, ayrıca güzergâhta 9 köprü, 6 viyadük, tünel ve diğer sanat yapılarının inşaatının sürdüğü bildirildi. TBM ile kazılan tünellerde toplam 12.210 metre uzunluğunda kazı çalışmalarının devam ettiği, güzergâh boyunca doğal yaşamı korumaya yönelik 18 ekolojik alt ve üstgeçit yapılacağı kaydedildi.

Hattın sağladığı faydalar ve uluslararası bağlantılar:

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinin tamamlanmasıyla İstanbul-Çerkezköy arasında yüksek standartlı yolcu ve yük taşımacılığı altyapısının oluşacağını, bunun Çerkezköy-Kapıkule bölümünün de eklenmesiyle Halkalı'dan Kapıkule'ye uzanan hızlı demiryolu koridorunun bütünlüğünü sağlayacağını belirtti.

Uraloğlu, hattın yıl bazında sağlayacağı kapasite artışlarına dikkat çekerek, Halkalı-Kapıkule hattı tamamlandığında yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3,4 milyona, yük taşıma kapasitesinin ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacağını açıkladı. Ayrıca yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürüleceği kaydedildi.

Projenin uluslararası önemi üzerinde duran Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hattının Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan önemli bağlantılarından biri olduğunu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray ile birlikte Asya'dan Avrupa'ya uzanan demir yolu bağlantısının batı ucunu güçlendireceğini belirtti. Ayrıca Kalkınma Yolu ve bölgedeki limanlarla bağlantılı uluslararası yük hareketliliğine katkı sağlanacağı ifade edildi.

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule hattının Marmaray'ın devamı niteliğinde banliyö trafiği gibi çalışacağını, açılan tünellerle Ispartakule ve hinterlandındaki Esenyurt ile Bahçeşehir gibi yerleşimlerin İstanbul'un raylı sistem ağına doğrudan bağlanacağını vurgulayarak, özellikle işe gidiş-geliş saatlerinde 3,1 milyon vatandaşın Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar birçok istasyondan kent merkezine erişebileceğini dile getirdi.

HALKALI-KAPIKULE DEMİRYOLU PROJESİ KAPSAMINDA, HALKALI-ISPARTAKULE VE ISPARTAKULE-ÇERKEZKÖY KESİMLERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR