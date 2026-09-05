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Uygulama çağrısıyla durdurulan taksici sivil trafik polisine ateş açtı, ardından kendini vurdu

Esenyurt'ta uygulama üzerinden çağrılan taksici durdurulunca sivil trafik polisine arkadan ateş açtı; saldırgan olay yerinde kendini de silahla yaraladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 00:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Uygulama çağrısıyla durdurulan taksici sivil trafik polisine ateş açtı, ardından kendini vurdu

Olayın ayrıntıları

İstanbul Esenyurt’ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılığa yönelik denetimi sırasında uygulama üzerinden çağrılan bir taksi durduruldu. Araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldıktan sonra olay silahlı saldırıya dönüştü.

Denetim ve durdurma:

Edinilen bilgilere göre, ekipler Esenyurt Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde aracı durdurdu. Sürücü E.A. hakkında işlem yapılacağı ve aracın bağlanacağı bilgisini aldı. İşlemler tamamlandıktan kısa süre sonra, yanında bulunan silahla arka taraftan bir kişiye ateş edildiği belirtildi.

Yaralılar ve müdahale:

Saldırıda sivil trafik polisi M.A.T. sırtından vurularak ağır yaralandı. Saldırgan E.A. ise aynı silahla kendini vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi; her iki yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin bildirdiğine göre, M.A.T.’nin hayati tehlikesi bulunduğu, E.A.’nın da ağır yaralı olarak tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı ve polis ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Soruşturmayı yürüten ekipler, olayın olduğu güzergahta delil toplama ve görgü tanıklarına ulaşma çalışmalarını sürdürüyor; olayla ilgili resmi açıklama ve detayların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

UYGULAMA ÜZERİNDEN ÇAĞRILAN VE TAKSİCİLİK YAPTIĞI ŞÜPHESİYLE DURDURULAN EMEKLİ POLİS, TRAFİK...

UYGULAMA ÜZERİNDEN ÇAĞRILAN VE TAKSİCİLİK YAPTIĞI ŞÜPHESİYLE DURDURULAN EMEKLİ POLİS, TRAFİK POLİSİNİ VURDUKTAN SONRA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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