Ünlüler Galataport'ta eşarp şıklığını sergiledi

Galataport'ta eşarp defilesi:

İstanbul Galataport'ta düzenlenen eşarp defilesi, vatandaşlar, iş insanları ve sanat dünyasından isimleri bir araya getirdi. Yaklaşık 70 manken farklı eşarp ve kıyafetle podyuma çıktı; renkli tasarımlar ve kombinler izleyicilerin beğenisini topladı.

ünlüler podyumdaydı:

Etkinlikte podyuma çıkan Burcu Esmersoy defile sonrası duygularını paylaştı: "Başörtüsünü bağlarken bir sanat olduğunu fark ettim. İnanılmaz güzel bağladılar. Hayranım, bozmak ve çıkartmak istemiyorum. Gömlek benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bu desen ve bu renk bence benim. Zaten bunu geri vermeyeceğim. Çok güzel markalarım var. Hepsi bir arada olduğunda daha güzel olacaktır"

Ebru Şallı ise tesettür kıyafetlerinin modern ve şık durduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Ben iki eşarp giydim. Ama şu anki giydiğimi daha çok sevdim. İşlemelerin hepsi el işi. Gerçekten rüya gibi bir defile oldu. Deniz kenarında oluşu da çok güzel. Aynada baktığımda bir inci eksik gibiydi. Özellikle eşarp da çok şık ve çok modern durdu. Birinci çıkışım da güzeldi orada saçlarım biraz daha açıktı. Şu anki daha güzel oldu. Bu kıyafetleri sadece kapalılar değil, herkes giyebilir. Kıyafetler çok rahat, rahat yürüdüm. Tabii ki mayo defilesine de çıktık, tesettür defilesine de çıktık. Hepsini yaptık ama tesettür gerçekten çok şık"

tasarım ve sunum detayları:

Defilede öne çıkan unsur, eşarp ve kıyafetlerin işçiliği oldu; özellikle el işi işlemeler dikkat çekti. Deniz kıyısında gerçekleşen organizasyon, mekânın sunduğu atmosferle birleşerek sunuma ayrı bir boyut kattı. Katılımcılar kıyafetlerin hem estetik hem de rahat olduğunu ifade etti.

sahne performansı ve katılımcı notları:

Defilenin ardından sahneye çıkan Hadise konser verdi ve etkinliğe müzikal bir kapanış sağladı. Etkinlikte yer alan sinema oyuncusu Sibel Turnagöl ise izleyicilere kısa bir açıklamada bulundu: "Yakında yeni projelerle birlikte herkese merhaba demeyi düşünüyorum"

Organizasyon, farklı zevkleri ve stilleri aynı çatı altında buluşturan bir sunum olarak değerlendirildi; ziyaretçiler ve iş insanları renkli koleksiyonları ilgiyle takip etti.

İSTANBUL’DA ÜNLÜ İSİMLER EŞARP DEFİLESİNDE PODYUMA ÇIKTI