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duruşmada baba savunmasını tamamladı: oğlunu takip ettiklerini ve silahları bilmediğini söyledi

Kahramanmaraş duruşmasında Uğur Mersinli, oğlunu takip ettiklerini, silahların kendisinden habersiz alındığını ve psikolojik rapor bulunmadığını söyledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:43

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Murat Öztürk

duruşmada baba savunmasını tamamladı: oğlunu takip ettiklerini ve silahları bilmediğini söyledi

Kahramanmaraş davasında baba savunmasını tamamladı:

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 9 öğrenci ile 1 öğretmenin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ilk duruşmasında, sanık İsa Aras Mersinli’nin babası Uğur Mersinli savunmasını tamamladı. Mersinli, duruşmaya başsağlığı dilekleriyle başlayıp ailelerin tepkisiyle karşılaştı; mahkeme başkanı salonu sakinleştirdi.

savunmanın öne çıkan noktaları:

Mersinli savunmasında, olaydan sonra kapsamlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini savunarak oğluna ilişkin doğrudan bir iddianamenin bulunmadığını, sadece ebeveynlere yönelik soruşturmanın haksız olduğunu söyledi. Olayla ilgili olarak "silahları benden habersiz almıştır" iddiasını yineledi ve silahların çalındığını, arama sırasında bulunmadığını, kendisinin yerlerini bildirdiğini belirtti.

Mesleğinin polis memuru ve atış eğitmeni olduğunu belirten Mersinli, oğlunu poligona atış pratiği için götürdüğünü; bunun bir ilk deneyim olduğunu ve saldırı planını bilse böyle bir atışa izin vermeyeceğini söyledi. Ayrıca oğlundan hırsızlık şikâyeti bulunduğunu, evinden hırsızlık yapıldığı için dava açtığını ifade etti.

Mersinli, oğlunun psikolojik sorunlarına dair uzman raporu olmadığını, rehberlik öğretmeniyle 32 defa rehberlik öğretmeniyle görüşmüş olmasına rağmen kendisine resmi bir bildirim yapılmadığını dile getirdi. Pandemi döneminde çocukların evlere kapandığını, ailece takip ettiklerini ve Aras’ın şiddet eğiliminde olduklarını hiç görmediklerini savundu.

soruşturmaya, iletişime ve profil fotoğrafına ilişkin açıklamalar:

Babası, kamu görevlilerinin elindeki bilgileri aileyle paylaşmamasını eleştirdi; kamuoyundan kaynaklanan baskıyla anne ve baba aleyhine karışık bir iddianame düzenlendiğini öne sürdü. Ayrıca oğlunun sosyal medya profil resmiyle ilgili soruya, ABD’deki saldırgan Elliot Rodger bağlantısını bilmediğini, resmi bir çizgi film/anime karakteri sandığını söyledi.

Mersinli, aile içinde psikiyatrik destek arayışı olduğunu, eşinin mesajıyla randevu araştırdıklarını ve kısa süre içinde adımlar atıldığını belirtti. Savunmasını, olay anında okula koştuğunu ve sürecin devam eden kısmında dava sürecinin doğru yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak sonlandırdı.

Duruşma, sanığın annesi Pınar Peyman Mersinli’nin savunmasıyla sürüyor.

SALDIRGAN İSA ARAS MERSİNLİ VE UĞUR MERSİNLİ (ARŞİV)

SALDIRGAN İSA ARAS MERSİNLİ VE UĞUR MERSİNLİ (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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