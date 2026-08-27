Duvarda Adnan: memleketinde gençlerin çizdiği anı portresi

Duvar çalışması memlekette yankı uyandırdı:

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil için memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir anı portresi duvara işlendi. Portre, adının verildiği caddedeki bir duvarda, ilçedeki genç sanatçılar tarafından gece boyunca süren çalışmayla tamamlandı.

Belediyeyle iş birliği ve amaç:

Çalışmayı başlatanlar, Osmaniye Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Mehmet Ali Çelik, Alper Sefa Öztürk ve Qamar Baldır oldu. Üç öğrenci, isteklerini Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba'ya iletti; başkan da Adnan Göktürk Yeşil’in adının verildiği caddedeki duvarın hazırlanmasını sağladı. Başkan İba, çalışmanın amaç ve sürecine dair şunları söyledi: "Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden Cevdet Yeşil abimizin kıymetli evladı, bizim için de çok değerli olan Adnan Göktürk Yeşil kardeşimizin ismini yaşatmak için ilçemizde birçok noktaya adını verdik. Bugün de ilçemizin önemli noktalarından biri olan merkez mahallemizde, stadyum çevresindeki duvara fotoğrafını resmederek ismini yaşatmak için bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel Sanatlar’dan gelen arkadaşlarımız saatlerdir büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Hepsinin emeğine sağlık. Bizim için çok üzücü ve acı bir olaydı. Buradan bir kez daha ailemize başsağlığı diliyor, Allah’tan sabırlar vermesini temenni ediyorum".

Genç sanatçılar ne dedi:

Mehmet Ali Çelik, projenin kişisel bir arzuyla doğduğunu ve memleketten gelerek çalışmayı Düziçi’nde gerçekleştirdiklerini anlattı: "Mersin Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Adnan Göktürk Yeşil kardeşimiz için uzun zamandır bir şeyler yapmak istiyorduk. Biz Osmaniye merkezden geldik. Burası onun memleketi olduğu için Düziçi’nde böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Bu konuda bize destek olan, başta Düziçi Belediye Başkanı olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum."

Qamar Baldır ise eserin kendisi için duygusal önemini vurgulayarak şöyle konuştu: "Çalışma sırasında çok duygusal anlar yaşadık. Gece başladık ve sabaha kadar devam ettik. Umarım güzel bir çalışma ortaya çıkarabilmişizdir. Bu çalışmada yer aldığım için kendimi çok özel hissediyorum. Beni davet eden sevgili arkadaşım Mehmet Ali’ye de teşekkür ediyorum. Benim için çok özel ve duygusal bir çalışmaydı. Ne yazık ki küçük bir canı kaybettik. Bunun üzüntüsü içerisinde böyle bir eser ortaya koymak, bir sanatçı için de çok anlamlı ve yapılandırıcı bir süreç. Umarım hissettiklerimizi bu çalışmaya en iyi şekilde aktarabilmişizdir."

Gece boyunca devam eden çalışmalar sabaha karşı tamamlandı ve ortaya çıkan portre, Adnan Göktürk Yeşil'in anısını yaşatmanın yanı sıra ilçede dikkat çeken bir çalışma olarak vatandaşların ilgisini çekti.

OKUL SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDEN ADNAN’IN PORTRESİ MEMLEKETİNDE DUVARA ÇİZİLDİ