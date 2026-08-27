diyarbakır anneleri fesih açıklamalarını umut ve öncelik talebiyle değerlendirdi

Diyarbakır annelerinden fesih kararına temkinli sevinç

Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri oturma eylemiyle tanınan anneler, PKK ve Suriye uzantısı YPG-SDG’nin kendini feshetme açıklamalarını memnuniyet ve beklentiyle karşıladı. Sürecin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirten aileler, alınan kararların sahada nasıl uygulanacağına odaklanıyor.

barış sürecinin tarihsel bağlamı:

Annelerden Ayşegül Biçer, barışın ilk adımının 3 Eylül 2019'da Diyarbakır annelerinin attığı adımla başladığını vurguladı. Biçer, yürütülen gayret ve mücadele sayesinde bugünkü noktaya gelindiğini söyledi ve sürecin devamında önemli talepler dile getirdi. Özellikle 3 Eylül 2026'da oturma eyleminin 8'inci yılına gireceklerini hatırlatan Biçer, önceliğin Diyarbakır annelerinin evlatlarına verilmesini talep etti.

Mevcut dönemde süreci etkileyen hukuki adımlardan biri olarak Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin kabulü gösteriliyor. Anneler, bu düzenlemelerin ve örgütlerin sahadaki dönüşümünün evlatlarına kavuşma umutlarını yaklaştırdığını ifade etti.

annelerin öncelik ve beklenti vurguları:

Biçer, Kandil ve Suriye'de PKK ile yürütülen mücadelenin geldiği noktayı anlatarak YPG-SDG'nin fesih açıklamasına dikkat çekti. Biçer, önceliğin Diyarbakır annelerinin çocuklarına verilmesini isteyerek, sekiz yıldır feryat eden annelerin unutturulmaması gerektiğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayten Elhaman oğlu Bayram için 7 yıldır alanda olduklarını söyledi. Elhaman, Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli sayesinde çok sayıda evladın ailelerine kavuştuğunu hatırlatarak, 81 evladın ailesine döndüğünü ve önceliğin kendi çocukları olması gerektiğini ifade etti. Elhaman, PKK'nın her yerde sona ermesini ve ülkenin birlik beraberlik içinde olmasını diledi.

Bedriye Uslu ise oğlu Mahmut için umudunu yitirmediğini belirtti. Uslu, süreci başlatan isimlere şükran duyduğunu, Suriye tarafında silah bırakma işaretleri görülmesinin sevindirici olduğunu ve evladını görmeyi son dileği olarak ifade etti.

süreçte beklenen adımlar ve toplumsal yansımalar:

Anneler, fesih açıklamalarının somutlaşması için teslim süreçlerinin, yeniden entegrasyon adımlarının ve öncelik sıralamasının netleştirilmesini talep ediyor. Ailelerin ortak beklentisi, önce Diyarbakır'da yıllardır nöbet tutan annelerin çocuklarının geri getirilmesi yönünde. Bu talep, hem duygusal hem de simgesel bir öncelik vurgusu taşıyor.

Genel olarak anneler, PKK ve YPG-SDG'nin açıklamalarını ülke çapında barış ve toplumsal bütünleşme hedefiyle ilişkilendiriyor. Sürecin yasal, güvenlik ve insani boyutlarının eş zamanlı yürütülmesinin, kalıcı çözüme katkı sağlayacağı görüşü öne çıkıyor.

Sonuç olarak, Diyarbakır anneleri açıklamaları umut verici bulurken, öncelik taleplerinin karşılanmasını ve teslim süreçlerinin şeffaf biçimde yürütülmesini bekliyor. Sekiz yıllık bekleyişin ardından annelerin beklentisi, somut adımlarla evlatlarına kavuşmak yönünde yoğunlaşıyor.

DİYARBAKIR ANNELERİ PKK VE UZANTISI YPG-SDG’NİN FESHİNİ DEĞERLENDİRDİ