çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Düzce Belediyesi, şehir genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birinci etap yatırımında 80 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilerek kent içi ulaşımın dayanıklılığı ve konforu artırılmayı hedefliyor.

aydınpınar caddesi'ndeki çalışmanın ayrıntıları:

Aydınpınar Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları, Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasında kalan 750 metrelik güzergahta yürütüldü. İlk olarak eski asfalt kazındı, ardından zemin hazırlığı ve malzeme serimi yapıldı; ekipler gece gündüz çalışarak sıcak asfalt serimini tamamladı.

Çalışmalar nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapatıldı; yenileme sonrası ilgili güzergah yeniden trafiğe açıldı ve cadde yenilenmiş bir görünüme kavuştu.

belediye denetimi ve sonuç:

Çalışmaları yerinde takip eden Dr. Faruk Özlü, gece saatlerinde asfalt ekiplerini ziyaret ederek yürütülen işleri inceledi. Aydınpınar Caddesi'ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla Düzce Belediyesi'nin bu yılki asfalt yatırımı toplamda 80 bin ton seviyesine ulaştı.

DÜZCE BELEDİYESİ, ŞEHİR GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE YOLLARI DAHA MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURMAK AMACIYLA ASFALT ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.