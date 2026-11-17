Ormanlar sonbaharın paletinde:

Çankırı-Korgun sınırlarında yer alan ormanlar, sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, kahverengi ve turuncu tonlarına büründü. Ağaçların değişen yaprak renkleri geniş alanlarda bir araya gelerek doğal bir mozaik oluşturdu.

Kartpostallık görüntüler havadan kaydedildi:

Renk cümbüşünün yaşandığı bölgeler havadan görüntülendi ve ortaya çıkan manzara kartpostal niteliğinde kareler sundu. Görüntüler, mevsimsel dönüşümün orman dokusuna kattığı estetiği net biçimde gösterdi.

Bu görsel zenginlik, bölgenin doğal çeşitliliğini ve sonbaharın görsel etkisini vurgularken ziyaretçilere de dikkat çekici bir manzara sunuyor.

Renk cümbüşü yaşanan ormanlar böyle görüntülendi